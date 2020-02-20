Круизный лайнер - рассадник вируса?

"После окончания карантина на круизном лайнере Diamond Princess ученые хотят проанализировать, как коронавирус распространялся на судне. Японский инфекционист сообщает о хаосе на корабле", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"После окончания строгого карантина на круизном лайнере Diamond Princess в Японии эксперты требуют сделать выводы из произошедшего. Круизный лайнер при таких обстоятельствах может оказаться инкубатором для инфекций, заявил Петер Вальгер из Германского общества больничной гигиены. Это, по его словам, требует хорошей проработки".

Всего из 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа на корабле к среде был зафиксирован 621 случай заражения коронавирусом Sars-CoV-2.

"В целом на круизных лайнерах соблюдаются высокие гигиенические стандарты, говорит Эмиль Райзингер, специалист по тропической медицине и инфекционист Университетской клиники Ростока. Также и японское правительство подчеркивало, что на Diamond Princess изначально были предписаны "строгие меры" для предотвращения распространения вируса на борту. В том числе "ношение масок, регулярное мытье рук и использование дезинфицирующих средств", сообщил представитель правительства Есихидэ Суга, заверив: "Мы делаем все возможное".

"Другую ситуацию представил японский инфекционист Кентаро Ивата с факультета инфекционных заболеваний Университета Кобе в видео на YouTube, подлинность которого не подтверждена. По его словам, во вторник он получил от властей разрешение осмотреть корабль. На лайнере царит "полный хаос", он еще никогда за свою карьеру не испытывал такого "страха", заявил медик".

"Нет четкого разделения между зелеными зонами, предназначенными для здоровых людей, и красными зонами, предназначенными для потенциально зараженных", - рассказал Ивата. Персонал, по его словам, хаотично перемещается по судну, защитные маски надеты неправильно, а на одной из врачей не было маски, так как она якобы все равно уже была заражена", - передает издание.

"Заявления Иваты пока не были подтверждены другими экспертами, и остается неясным, как именно выглядели меры, принятые на корабле - и насколько хорошо они соблюдались. Однако Немецкое общество больничной гигиены считает невозможным обеспечение во время карантина на круизном лайнере гигиенических условий, которые бы точно исключали передачу возбудителя другим пассажирам и членам экипажа".

Пока неясно и то, как именно происходило заражение людей на корабле. Как и при других простудных заболеваниях или при гриппе возможно, что здоровые люди заражались через дверные ручки, сказал в интервью Der Spiegel Бернд Зальцбергер, руководитель отделения инфектологии Университетской клиники Регенсбурга.

"Во время эпидемии SARS в 2002/2003 годах некоторые заболевшие летели бизнес-классом на одном самолете, что, впрочем, стало известно лишь при последующем анализе. "Стюардесса, которая подавала пассажирам напитки и еду, была заражена и распространила вирус, - рассказал Зальцбергер. - Как распространялся вирус на корабле, станет известно только в ходе тщательной исследовательской работы (...)".

Неясна и ситуация с вентиляцией на корабле, что также дает повод для домыслов. "Эксперты спорят о том, не было ли необходимости в специальных фильтрах для сдерживания возбудителя. Клеменс Вендтнер, главный врач отделения инфектологии и тропической медицины мюнхенской клиники Швабинг говорит, что при отсутствии специальных фильтров в кондиционерах инфекции на таких кораблях могут появляться и в закрытых помещениях", - передает издание.

"Остается неясным и то, как долго Sars-CoV-2 живет на поверхностях и какую роль в передаче возбудителя играют фекалии. Фрагменты вируса были обнаружены в анализах кала зараженных людей. Однако могут ли болезнетворные возбудители размножаться в желудочно-кишечном тракте и могут ли другие люди заразиться путем контактной инфекции, например, при посещении туалета, неизвестно", - пишет Der Spiegel.