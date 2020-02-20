"Владислав Сурков, советник Путина по Украине и некогда серый кардинал российской политики, покидает свой пост в Кремле", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Редко расставание длилось так долго, как расставание с 55-летним Владиславом Сурковым, ярчайшим служащим Кремля", - отмечает журналист Кристиан Эш. Уже в конце января Сурков через своего доверенного сообщил, что покидает государственную службу, но лишь теперь, три недели спустя, Владимир Путин подписал указ о его отставке.

"Для России это вдвойне важное событие, - считает автор статьи. - Во-первых, оно касается отношений с Украиной. (...) Уступки [Украине] могли бы ослабить напряженность в отношениях с Западом и помогли бы сэкономить много денег - ведь Москва контролирует и финансирует сепаратистские регионы в Донбассе. Сурков же ассоциировался с непримиримостью. Он был человеком, через которого Кремль поддерживал прямой и тесный контакт с воюющей стороной на востоке Украины. (...) Примечательно, что отставка Суркова во вторник сопровождалась ожесточенными боями на фронте Восточной Украины - Донбасс далек не только от мира, но даже от функционирующего режима прекращения огня".

"И, во-вторых, Сурков символизирует определенный политический стиль. Гибридная война, которую Кремль довел до совершенства на Украине, неясная игра с масками и марионетками, попытки спрятаться за сепаратистами, которые в действительности не являются таковыми - это лишь логическое продолжение гибридной политики, которую Кремль вел в своей собственной стране. Сурков довел ее до высшей точки. До того, как он стал советником по Украине, он многие годы был серым кардиналом российской политики, кремлевским кукловодом, который, будучи заместителем руководителя Администрации президента, из-за кулис управлял партиями, СМИ, молодежными движениями, даже частями оппозиции и украшал авторитаризм Путина красивыми лозунгами - он говорил о "суверенной", то есть независимой от других стран демократии, а не об управляемой. Сурков больше делал ставку на введение в заблуждение, чем на силу, представлял себя либеральным, современным, открытым миру, обладающим художественным вкусом. Прозападная элита восхищалась им и ненавидела его одновременно", - отмечает издание.

"Оттачивание радостно-циничной политики удавалось долгое время - до так называемой "рокировки" в Кремле, обмена должностями между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, который поставил Суркова в затруднительное положение. (...) Верные Кремлю молодежные движения, которые создал Сурков для контроля над улицей, оказались бесполезными. Ему навредили и упреки в отношении управляемого им любимого проекта Медведева, инновационного города Сколково (...). Система Путина с тех пор стала более патриархальной, репрессивной, менее изощренной, и Суркова назначали только на отдельные проекты - например, по "народным республикам" на Донбассе", - говорится в статье.

"Красноречивый идеолог системы Путина (и также пропагандист самого себя), вероятно, будет необходим и дальше. Ведь у системы отсутствует настоящая идеология, над толкованием нужно работать дальше. Путинизм, сказал Сурков в 2019 году, представляет собой "глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования", - передает Der Spiegel.