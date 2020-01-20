"На Крещение тысячи россиян опускаются в прорубь. В этом году возникла проблема: нет льда", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"В хорошо отапливаемой палатке для мужчин в три ряда стоят окрашенные в зеленый цвет деревянные скамьи, дюжина человек сидят на них, чтобы переодеться, - повествует журналист Штефан Шолль. - Внутрь с горящими глазами заходит мокрый полуголый богатырь. "Как вода?". - "Замечательная, - улыбается он. - Могла бы быть похолоднее".

"Купание в проруби в ночь с 18 на 19 января - это российский народный обряд, если не сказать, что народный праздник. На православный праздник Крещения по всей стране во льду зимних водоемов делаются проруби, в этом году их около 4 тыс., зачастую даже в форме креста, - пишет издание. - (...) Но есть проблема: вообще в середине января в так называемые "крещенские морозы" даже в российской столице температуры опускаются до двузначных цифр ниже нуля. Но в этом январе царит аномальное тепло. Из-за отсутствия прочного льда нет и прорубей. В том числе и на Мещерском пруду на юго-западе Москвы".

"Купание в ледяной воде - это испытание организма на выносливость, проверка на храбрость и одновременно огромное удовольствие, - отмечает автор статьи. - Оно благоприятно и для души. "Это как пост, очищение", - объясняет мне улыбающийся богатырь. На его широкой влажной груди приклеился большой серебряный крест, а рядом вытатуирована группа крови".

"Снаружи у берега пруда находятся три огромные деревянные купели, оборудованные лестницами из блестящих досок, рядом на всякий случай стоят представители МЧС, - повествует Шолль. - (...) Передо мной в воду заходит один мужчина, трижды окунается и каждый раз торопливо крестится".

"Но большинство отказываются от религиозных жестов, молодой мокрый мужчина в плавках позирует, чтобы сделать селфи на своем мобильном. Кажется, адреналин прогнал ощущение холода и у него".

"Владимир Путин в этот день также погружается в ледяную воду. Иногда он ныряет в прорубь вдали от глаз общественности, иногда перед камерами в озерах на севере России. Три раза, как этого требует правило, и закрывая нос. Впрочем, православные священники указывают, что крещенская вода вовсе не смывает с купающихся их грехи, больше исцеления принесет посещение церкви, искренняя молитва или раскаяние", - говорится в статье.

"Вода кажется черной от холода, зайти в нее - это что-то вроде вызова самому себе. Мороз тысячу раз впивается в ноги, туловище и руки, трещит над головой, накаляет все нервы. Всплывая, я хватаю ртом воздух. Но когда я выхожу из воды, воздух кажется мне более сухим и теплым, я чувствую приятное тепло внутри, будто все клетки организма ожили", - описывает журналист свои ощущения.

"Палатка полна мужчин, голосов и смеха. А мокрых героев, входящих в нее, всегда встречает один и тот же вопрос: "Ну, как вода?". Ответы "холодная" и "хорошая", кажется, означают одно и то же: отличное настроение. Лишь один молодой, гладко выбритый спортсмен вздыхает: "Температура в полградуса ощущается холоднее, чем 20-градусный мороз". Да, вторят ему, удовольствия получаешь больше, когда под ногами настоящий лед. Остается надеяться, что "крещенские морозы" вернутся в Москву", - пишет Frankfurter Rundschau.