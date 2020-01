20 января 2020 г. Дэн Саббах | The Guardian Бориса Джонсона призвал опубликовать доклад о российском вмешательстве "Лидер SNP (Scottish National Party - Шотландская национальная партия) в Вестминстере написал британскому премьер-министру Борису Джонсону с требованием предпринять немедленные шаги по разрешению публикации необнародованного доклада о вмешательстве России в британскую политическую систему", - сообщает The Guardian в эксклюзивном материале. "Йан Блэкфорд, лидер третьей по величине партии в Палате общин британского парламента, призвал премьер-министра приступить к назначению членов парламентского комитета по разведке и безопасности, который требуется для одобрения публикации противоречивого документа", - передает газета. "Неприемлемо, что ваше правительство неоднократно и намеренно уклонялось от шагов по созданию комитета и стремилось избежать пристального внимания по критически важным вопросам", - пишет Блэкфорд в письме, которое было передано The Guardian. - Общественный интерес и императив всегда были и остаются ясными: отмените свою санкцию на публикацию этого доклада и восстановите комитет по разведке и безопасности, чтобы этот доклад можно было немедленно опубликовать". "Доклад о шпионской деятельности России против Великобритании и ее попытках проникнуть в британский истеблишмент был подготовлен комитетом по разведке и безопасности в парламенте последнего созыва и был готов к обнародованию, когда были назначены выборы. Члены комитета увидели свидетельства проникновения россиян в консервативные политические круги, но неясно, в какой степени эта озабоченность отражена в финальном документе, текст которого, по данным некоторых источников, был размыт до того, как он попал к Джонсону, - напоминает издание. - Министры неоднократно заявляли, что примеров "успешного российского вмешательства" в референдум 2016 года или в выборы нет, хотя и имеется скептицизм относительно того, было ли это должным образом расследовано". "Доклад, тем не менее, должен был получить окончательное разрешение от Даунинг-стрит, которая должна была удостовериться, что он не содержит никакой секретной информации, когда были назначены выборы. Даунинг-стрит 10 заявила, что возможности проверить его вовремя нет, но это утверждение оспаривается предыдущим председателем комитета Домиником Гривом. В итоге Даунинг-стрит после выборов заявила, что доклад проверен. Но его обнародование зависит от назначения 9 членов комитета из числа представителей разных партий из Палаты общин и пэров, а эта должен сделать Джонсон после консультаций с другими партиями", - поясняет The Guardian. - (...) Источники в SNP сообщили, что Даунинг-стрит не подавала никаких сигналов, которые могли бы указать на то, что процесс назначения хотя бы начался". (...) "Российское вмешательство в выборы широко распространено и хорошо задокументировано, свидетельства того, что Россия представляет прямую угрозу функционированию и работоспособности демократии среди наших союзников в ЕС и за его пределами, являются подавляющими, - пишет Блэкфорд. - Если этот доклад, как вы недавно заявили, показывает, что Россия никогда не вмешивалась ни в какие демократические мероприятия в Великобритании, то необъяснимо, что вы решили не восстанавливать общественное доверие и не публиковать этот доклад до всеобщих выборов 2019 года". Источник: The Guardian