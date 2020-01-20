"Марш женщин" против Трамп: тысячи американцев выступили против президента США в Вашингтоне

"(...) Тысячи митингующих мужчин и женщин собрались в субботу, 18 января, в Вашингтоне на четвертый "Марш женщин", ежегодно устраиваемый в знак протеста против политики Дональда Трампа и борьбы за права женщин и меньшинств", - пишет журналистка Le Figaro Сеголен Форгар.

"Я возмущена еще больше, чем три года назад", - можно прочесть на плакате Ким Эллиот, сорокалетней жительницы Вашингтона. "Мы все знали, что Трамп будет ужасен, но он оказался еще хуже, мы даже не осознаем, насколько", - заявила она агентству AFP, стоя рядом со своей 7-летней дочерью, которая участвовала в своем первом женском марше. Как и они, собравшиеся в небольшую толпу женщины в возрасте от 7 до 77 лет специально приехали сюда, чтобы выразить свой гнев в связи с решениями администрации Трампа. Придя с друзьями или родственниками, стойкие феминистки в символических для этих маршей вязаных розовых шапочках пели перед Белым домом, стоя на холоде под мелкими снежинками. Несмотря на серьезность затронутых тем, политические послания, размещенные на плакатах, не были лишены юмора: "В Ikea мне доводилось видеть более умные кабинеты"; или "Место женщины в Палате... и в Сенате".

"(...) В 2017 году на первый женский марш вышли около 500 тыс. человек в Вашингтоне и миллионы демонстрантов по всей стране в знак протеста против победы Дональда Трампа над Хиллари Клинтон, достигнутой несмотря на полемику по поводу его отношения к женщинам", - говорится в публикации. - (...) Три года спустя на маленькой площади американской столицы, откуда начинается марш, собралась куда меньшая толпа. Всего 6 тыс. человек подтвердили свое участие в данном мероприятии в Facebook".

"(...) Независимо от того, кто станет кандидатом, который будет бороться с Дональдом Трампом, этот человек должен будет сделать права женщин первоочередной задачей, чтобы помочь нашей великой нации", - требует Ребекка Снелл, молодая женщина в розовой шапочке, готовившаяся завязать глаза черной лентой, чтобы исполнить песню "Насильник - это ты" из хореографического спектакля, впервые исполненного в Чили и ставшего международным гимном борьбы против насилия в отношении женщин. И для этого были причины, поскольку большинство демонстранток изобличают угрозу для прав женщин, исходящую со стороны администрации Трампа".

"Это даже хуже, чем мы себе представляли (...). У меня есть друзья-консерваторы, которые в ужасе от нападок на "Роу против Уэйда"(постановление Верховного суда, которое узаконило аборт в 1973 году и оказалось уязвимым после прихода к власти республиканского миллиардера)", - говорит 57-летняя Кэтрин Стивенс, приехавшая из Бостона.

"Одно можно сказать наверняка: если Дональд Трамп будет переизбран в ноябре, то это движение не намерено останавливаться на достигнутом".