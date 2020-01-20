В Берлине международное сообщество представляло собой уязвимый фронт в борьбе против кризиса в Ливии

"(...) На бумаге были вновь изложены все благородные цели, которые уже ставшие привычными для международных конференций по Ливии. Берлинский саммит, на который в воскресенье, 19 января, в столице Германии собрались делегации из одиннадцати государств и четырех международных организаций - ООН, Евросоюза, Лиги арабских государств и Африканского союза - завершился принятием совместной декларации, открывающей небольшую надежду на умиротворение", - пишет журналист Le Monde Фредерик Бобен.

"Документ призывает к "постоянному прекращению огня" в Ливии, к тому, чтобы "воздерживаться от любого вмешательства в вооруженный конфликт" и возобновить "политический процесс", прерванный нападением на Триполи в апреле 2019 года маршала-диссидента Халифы Хафтара", - говорится в статье.

"На заключительной пресс-конференции чувствовалось облегчение хозяйки церемонии Ангелы Меркель и генерального секретаря ООН Антионо Гутерриша, под эгидой которого проходила встреча. "Сделан небольшой шаг вперед", - с радостью сказала немецкий лидер.

"(...) Однако за показным успехом скрывалась неуверенность", - отмечает автор статьи. "У нас не было никаких иллюзий относительно сложности того пути, на который мы вступили", - даже призналась Ангела Меркель.

"Первой трудной задачей станет стремление "трансформировать перемирие в режим прекращение огня", по словам министра иностранных дел Германии Хейко Мааса. Режим прекращения боевых действий, ставший результатом только устного обязательства, полученного под давлением турок и русских - соответствующих поручителей Сарраджа и Хафтара - вступивший в силу 12 января, будет оставаться уязвимым до тех пор, пока его официально не оформят в соглашении, подписанном надлежащим образом", - указывает Бобен.

"Для этого потребуется согласие маршала Хафтара - поскольку Саррадж со своей стороны подписал московский проект режима прекращения огня, - который в последние дни неоднократно требовал предварительной "ликвидации" "ополченцев" и "террористических групп", окружающих, по его мнению, Правительство национального единства (ПНЕ) Сарраджа. Дело обещает стать непростым. Поскольку эти "ополченцы" - из Триполи или Мисраты - составляют основную часть обороны ПНЕ, так как за три с половиной года существования правительству "национального единства", установившемуся в Триполи весной 2016 года, не хватило времени создать официальную армию", - комментирует журналист.

"В ожидании возможного консенсуса по этому вопросу прозвучали призывы сформировать "объединенный военный комитет", состоящий из пяти членов, назначенных ПНЕ, и пяти других, назначенных Хафтаром. Гутерриш в воскресенье объявил, что он сейчас создается и скоро соберется в Женеве (Швейцария)", - пишет Le Monde.

"Эта структура должна будет установить практические детали гипотетического прекращения огня и, в частности, механизма мониторинга. Станет ли она промежуточной силой с иностранным составом, как, по-видимому, хотят русские и турки, которые тем самым стремятся узаконить свою растущую роль в Ливии? Европейцы пытаются противостоять появлению турецко-российского кондоминиума в ливийском посредничестве и, похоже, не поддерживают ее, предпочитая на данном этапе миссию гражданских наблюдателей", - рассуждает журналист. "Надо, чтобы европейцы показали, что они не намерены передавать власть русским и туркам", - сказал один европейский дипломат.

"Помимо режима прекращения огня, деэскалация в Ливии потребует более решительных действий против постоянных нарушений эмбарго на поставки оружия в страну, установленного Совбезом ООН в 2011 году. Вспышка боевых действий в последние недели у ворот Триполи подпитывалась массированной иностранной поддержкой - военной и финансовой - будь то турки, помогающие ПНЕ Сарраджа, или русские, саудиты, эмираты и египтяне, поддерживающие Хафтара", - указывает издание. "Эта эскалация достигла чрезвычайно опасного уровня", - предупреждает Гутерриш.

"Участники саммита, подписавшие Берлинский документ, взяли на себя обязательство "воздерживаться от вмешательства в вооруженный конфликт или внутренние дела Ливии" и "призвать все международные субъекты поступать так же". Однако это общее заявление оставляет открытым вопрос об эффективных санкциях, которые должны в принципе применяться в отношении лиц, совершающих постоянные нарушения. Ангела Меркель признала, что в воскресенье "санкции не обсуждались", намекая на то, что они будут предметом дальнейшего рассмотрения. Берлинский документ может превратиться в резолюцию Совбеза ООН, в целях усиления его символического и политического значения", - пишет Le Monde.