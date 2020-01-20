Израиль вскипает из-за тюремного заключения Наамы Иссахар в России

"За несколько дней до прибытия президента РФ Владимира Путина в Иерусалим освобождение молодой израильской туристки, задержанной на девять месяцев в Москве за контрабанду и хранение марихуаны, для еврейского государства стало делом национального масштаба", - пишет журналист французской Liberation Гийом Жандрон в статье, опубликованной в выходные.

"(...) На мостах, рекламных щитах или кузовах фургонов - плакаты с изображением Наамы Иссахар есть повсюду за несколько дней до приезда российского президента в Иерусалим на торжественные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения Освенцима советской армией. На каждом ее портрете одни и те же слова: "Господин Путин, верните Нааму домой", - говорится в статье.

"В течение последних девяти месяцев 26-летняя девушка с израильским и американским гражданством содержалась в российской тюрьме и была приговорена к 7,5 годам лишения свободы за менее чем 10 граммов каннабиса, найденного в ее багаже в московском аэропорту. Возвращавшуюся из Индии поклонницу йоги арестовали в апреле во время пересадки. В Израиле такое количество каннабиса находится в допустимых пределах личного пользования, в то время как в России оно может стоить туристу одного месяца содержания под стражей, но обычно наказывается штрафом в несколько сотен евро. Иссахар же обвинили не только в хранении наркотиков, но и в попытке контрабанды и незаконной торговли. Главные пункты обвинения были подтверждены в октябре, а затем обжалованы в декабре в ходе двух скорых судов", - поясняет автор статьи.

"МИД Израиля выразил обеспокоенность подобным "непропорциональным наказанием в отношении молодой израильтянки, не имеющей судимости". Наама Иссахар является "заложницей", а российское правосудие устроило "фарс", гневно возмущался бывший министр и видный представитель советских отказников Натан Щаранский, ссылаясь на воспоминания о своих годах, проведенных в ГУЛАГе. В Израиле никто не сомневается: Кремль пытается монетизировать ее освобождение в обмен на дипломатические льготные условия", - передает Жандрон.

"(...) История Наамы Иссахар, обнародованная ее семьей осенью (ранее родственники напрасно доверяли конфиденциальным каналам, перед тем как развернуть впечатляющую кампанию в СМИ), стала общенациональным делом. И приоритетом для Нетаньяху, который назвал обвинение "абсурдом". Премьер-министр, ослабленный выдвинутым против него тройным обвинением в коррупции и двумя безрезультатными парламентскими выборами, часто хвастался своей предполагаемой близостью к Путину. Никогда ранее эти отношения не подвергались подобному испытанию, и судьба Иссахар отныне зависит лишь от президентского помилования", - пишет Libération.

"(...) Так чего же хотят русские? Осенью обе страны поднимали вопрос о "обмене заключенными", тогда речь шла об израильской туристке и русском хакере, которого задержали в Израиле и разыскивали в США. Опасаясь создания опасного прецедента для своих граждан, Израиль в конечном итоге не уступил и в ноябре выдал мошенника американским властям", - говорится в статье.

(...) По мнению Цви Магена, бывшего посла Израиля в Москве, "такая сверхдержава, как Россия, никогда не пустится в подобную провокацию ради тупоголового хакера". Он считает, что нужно обращать взоры в сторону Сирии. "Русских очень раздражает поведение израильтян, которые борются с любым иранским присутствием в Сирии, увеличивая количество ударов с воздуха. Москва хочет навязать Израилю сделку по этому вопросу, тогда как наша позиция до сих пор была очень жесткой. Наама является для россиян очень эффективным рычагом воздействия: из-за этой истории Биби действительно оказывается под давлением. Но очень скоро все это должно уладиться - Путин хочет въехать в Иерусалим не врагом, а царем".