Столько пластика попадает в наш организм

"Микропластик находится повсюду - в том числе и в нашей еде", - пишет швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Каждый день мы едим, пьем и вдыхаем пластик. Согласно расчетам австралийского Университета Ньюкасла, сделанным для Всемирного фонда дикой природы (WWF), каждый человек в среднем неосознанно употребляет за неделю 2 тыс. маленьких частиц пластика. Это соответствует примерно 5 граммам - весу кредитной карты или крышки от пластиковой бутылки. В измельченном виде этим пластиком можно было бы наполнить столовую ложку", - отмечает журналист Янник Вигет.

"Пластик не поддается биологическому расщеплению. Вместо этого он под влиянием природы распадается на все более мелкие части и в конечном итоге оказывается повсюду: в море, во льдах Арктики, в горах. (...) Морские животные, а также насекомые и животные, обитающие на суше, неосознанно употребляют эти крошечные, не растворимые частицы вместе с пищей. А затем люди едят этих животных. Частицы пластика попадают в наш организм также через косметику, упакованные в пластик продукты питания или пластиковую посуду. Питьевая вода, особенно в многоразовых ПЭТ-бутылках, и вовсе является крупнейшим источником пластика".

"За месяц вместе с пищей мы употребляем 21 грамм микропластика. Это соответствует весу пяти игральных кубиков, и в измельченным виде таким количеством пластика можно наполнить половину суповой тарелки".

"За полгода человек съедает и выпивает в среднем 125 грамм пластика. Им он может наполнить свою утреннюю миску для мюсли".

Ежегодно в наш организм вместе с пищей попадает целая тарелка микропластика. За десять лет мы съедаем 2,5 кг микропластика, что эквивалентно весу одного спасательного круга.

"Согласно средним мировым показателям, люди живут 79 лет. Если предположить, что ситуация с микропластиком не улучшится и не ухудшится, за это время мы съедим 20 кг пластика", - говорится в статье.

"И это всего лишь консервативная оценка. Ведь мировое производство пластика неуклонно растет. В 2016 году в мире было произведено 396 млн тонн новой пластмассы - в 200 раз больше, чем в 1950 году. По данным WWF, треть этого количества попадает в окружающую среду. К 2030 году производство пластика может вырасти еще на 40%", - подчеркивает издание.

"Но насколько действительно опасен для нас микропластик? Это спорный вопрос, так как его долгосрочное воздействие на организм пока не изучено. Согласно всей имеющейся на данный момент информации, сегодняшняя концентрация микропластика в питьевой воде не представляет опасности, пишет в одном из своих докладов ВОЗ".

"Токсикологии мало известно о его действительном воздействии. Многое - это домыслы, - сказал в разговоре с изданием Бернхард Верли, химик Швейцарской высшей технической школы Цюриха. - Я не думаю, что микропластик опасен для нас. Он устойчив к желудочной кислоте, то есть не растворяется, когда проходит по нашему пищеварительному тракту".

"По мнению австрийских исследователей, обнаруживших пластик в экскрементах человека, необходимо провести дополнительные исследования для оценки потенциальной опасности микропластика. Однако в их пилотном эксперименте были обнаружены "первые признаки того, что микропластик, способствуя развитию воспалительных реакций и абсорбируя вредные вещества, может нанести вред желудочно-кишечному тракту". Одна только вероятность того, что он может быть ядовитым, должна заставить нас задуматься, говорит Тава Паланисами из Университета Ньюкасла, участвовавший в новом исследовании".