"Путин знает, что Навальный может свергнуть его режим"

"История Алексея Навального напоминает о вымышленном сюжете фильма, но она реальна: 17 января, спустя пять месяцев после попытки отравить его нервно-паралитическим ядом "Новичок", он сел в самолет из Берлина в Москву. Ему было ясно, что по прибытии его арестуют и Кремль с высокой долей вероятности закроет его на годы. Теперь он российский политзаключенный номер один", - пишет на страницах немецкого издания Bild Жанна Немцова.

"Процесс" против Навального не имеет ничего общего с законами. Самое большое изменение, которое мы наблюдаем в настоящий момент, состоит в том, что Кремль больше даже не делает вид, что соблюдает какие-либо законы или процедуры", - указывает Немцова.

"Путин больше не боится западных санкций, критических комментариев и призывов европейских и американских политиков к дальнейшей изоляции. Для него слишком многое стоит на кону - он знает, что Навальный в состоянии свергнуть его режим".

"После отравления аудитория Навального значительно выросла - в том числе благодаря государственной пропаганде, которая неоднократно упоминала его имя в попытке изобразить его изменником родины, бежавшим в Германию ради лучшей жизни".

"В общем, на самом деле не важно, что там говорилось, но сегодня его имя знакомо в России каждому. Это переломный момент. И главное сейчас - разработать повестку дня, которая сможет объединить миллионы человек", - говорится в статье.

"Из разговоров с моими друзьями, которые не так тщательно следят за политикой, я могу увидеть, что пока Россия еще не находится в революционной ситуации. (...) Но россиянам надоели Путин и его власть. Большой вопрос состоит в том, как можно преодолеть господствующую апатию и убедить людей пойти на риск ради того, что Навальный называет "прекрасной Россией будущего", - пишет Немцова.