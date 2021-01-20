Пойти навстречу России

"Даже если отношения между Евросоюзом и Россией достигли низшей точки - безмолвие между Брюсселем и Москвой необходимо преодолеть", - пишет на страницах немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung заместитель председателя фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йоханн Давид Вадепуль.

"Отношения между Европой и Россией достигли новой низшей точки. Санкции и открытый вопрос российского министра иностранных дел Лаврова о том, можно ли вообще еще общаться с ЕС, в достаточной мере описывают обстановку. Недавние действия против российского оппозиционного политика Навального, очередное вопиющее нарушение правил Совета Европы, подчеркивают это. Тем не менее в безмолвии не заинтересована ни Европа, ни Россия", - отмечает политик.

"При этом для нас, европейцев, незыблемо то, что аннексия Крыма и продолжающееся ведение асимметричной войны на востоке Украины не только противоречат международному праву - эти действия фундаментально ставят под вопрос весь послевоенный миропорядок и взаимопонимание. (...) С другой стороны, хотя Запад и справедливо расценил расширение ЕС и НАТО как свободное решение суверенных государств и народов, российское беспокойство по поводу приближающейся "угрозы" как минимум было недооценено. Своим возражением против вступления в НАТО Грузии и военной поддержки Украины, которую требовали американские круги, Германия показала, что "золотая середина" важна и во внешней политике", - говорится в статье.

"Европу - и в частности Германию - наряду с географической близостью многое связывает с Россией в культурном и историческом смысле. В политическом смысле всегда существовали точки соприкосновения для сотрудничества. Пришло время к ним обратиться", - считает политик.

"Во-первых, пандемия Covid-19 показала, что российская система здравоохранения во многом требует доработок. Здесь мы могли бы сотрудничать более тесно. При всех имеющихся политических разногласиях здесь речь идет о людях и гуманности", - подчеркивает Вадепуль.

"Во-вторых, взаимная заинтересованность в более тесном сотрудничестве имеется в сфере защиты климата. России наносится значительный ущерб связанными с изменением климата явлениями (лесные пожары, таяние вечной мерзлоты), а среди российского населения растут ожидания по поводу создания современных экологических стандартов. Центральными сферами более интенсивного сотрудничества могли бы стать: развитие природоохранных технологий, повышение энергетической эффективности, развитие возобновляемых источников энергии", - говорится в публикации.

"В-третьих, развитие экономического сотрудничества - независимо от вопроса существующих экономических и финансовых санкций - будет тем более возможным, чем привлекательнее будет Россия для иностранных инвесторов. Для этого нам необходимо разработать возможности того, как обеспечить рост экономического сотрудничества с помощью развития открытости и верховенства закона, снижения существенной бюрократии и коррупции и закрепления стандартов ВТО. Исходя из этого, цель создания совместного экономического пространства от Лиссабона до Владивостока остается".

"Конечно, такие темы, как разоружение, реализация Минских соглашений или восстановление европейского миропорядка, являются неотложными задачами. Но в настоящий момент для них недостаточно доверия, поэтому требуется стратегическое терпение. Если и Россия хочет диалога и сотрудничества с ЕС, ей необходимо как минимум соблюдать основополагающие правила и стандарты Совета Европы, к чему ее обязывает членство в нем, в том числе и по делу Навального", - указывает политик.

"Для диалога о сложных вопросах во взаимоотношениях, как, например, о возможных перспективах, ЕС должен пойти навстречу России, а Германия дать для этого импульс", - заключает Вадепуль.