Газопровод "Северный поток": Германия должна пойти навстречу США

"Новый президент США Джой Байден придет, конфликт вокруг "Северного потока-2" останется. Настало время для трансатлантической газопроводной дипломатии", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"Грань между надеждой и самообманом тонка, - отмечает журналист Моритц Кох. - Если в Берлине еще есть принимающие решения лица, поддерживающие заблуждение, что трансатлантический конфликт вокруг газопровода "Северный поток-2", проходящего через Балтийское море, решится сам собой с приходом к власти нового президента США Джо Байдена, то им стоит взглянуть на неудобные факты: на основании санкционного закона, принятого при поддержке демократов Байдена, США впервые вводят санкции против проекта".

"Это решение затрагивает российское трубоукладочное судно "Фортуна" и становится предупреждением для всех европейских компаний, продолжающих вступаться за трубопровод. Свой выход из проекта готовит страховая компания Zurich; сертификационное общество DNV GL уже его осуществило".

"Вокруг Nord Stream 2 AG, компании-оператора на службе у российского государственного концерна "Газпром", становится одиноко. Престижный российский проект, начатый при мощной политической поддержке Берлина, находится на грани краха. (...) И таким образом "Северный поток-2" становится тем, чем он и является: стратегическим балластом для ФРГ", - говорится в статье.

"(...)Правительству ФРГ пора отказаться от своего упрямства и представить конструктивное предложение посредничества, - полагает автор статьи. - Оно могло бы выглядеть, например, так: Германия обязуется увеличить поддержку экономических и политических изменений на Украине и платить больший взнос в НАТО".

"В то же время Берлин мог бы гарантировать, что "Северный поток-2" будет снабжен механизмом "отключения": если Москва закроет газовый кран Киеву, автоматически будут остановлены и поставки газа через Балтийское море. Таким образом, Кремль нанесет ущерб сам себе, если будет использовать "Северный поток-2" в качестве оружия", - отмечает издание.

"Также и гарантия того, что газопровод будет подчиняться газовой директиве Европы, чтобы "Газпром" не мог одновременно быть оператором трубопровода и единственным поставщиком, поспособствует уменьшению предубеждений относительно проекта. Взамен американцы должны будут отказаться от своих санкций. "Северный поток-2" был бы построен, а геополитический ущерб ограничен".

"При этом строительство трубопровода вопреки всем препятствиям станет разрушительным сигналом. Не только в адрес нового, готового к сотрудничеству правительства США, но и в адрес российского режима, который не собирается отступать от своего антидемократического курса", - указывает Кох.

"Энтони Блинкен, выдвигаемый на пост госсекретаря США, так анализирует положение нового правительства в Вашингтоне: национализм, по его словам, окреп, демократия ослабла, а международная система "отмечена растущим соперничеством с Китаем, Россией и другими авторитарными государствами".

"В этом соперничестве, вместе с США, должно принять участие и правительство ФРГ. Запад, - заключает Handelsblatt, - больше не может позволить себе спор вокруг "Северного потока-2".