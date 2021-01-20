"Изгнание - это политическая смерть. Из тюрьмы Навальный может сказать своим сторонникам: "Не бойтесь"

"(...) Между Алексеем Навальным и Марией Колесниковой есть трагическое сходство, не считая того, что они оба находятся в тюрьме. Их объединяет то, что они практически пошли туда по собственному желанию. В какой-то момент их борьбы за свободу, для одного в России, для другой в Белоруссии, у них остался единственный выбор: изгнание или тюрьма. Они мужественно выбрали второе. Чтобы показать, что они не боятся власти, которая показывает, что боится их", - пишет главный редактор Le Monde Сильвия Кауфман.

"7 сентября в Минске 38-летнюю музыканта Марию Колесникову, одну из ведущих фигур оппозиции белорусскому деспоту Александру Лукашенко, похитили на улице и бросили в полицейскую машину. Вечером ее вместе с двумя другими оппозиционерами доставили к украинской границе. (...) Когда машина остановилась у пограничного поста, Мария Колесникова выскочила из нее и порвала свой паспорт: без документов ее депортация была невозможна. С тех пор она томится в минской тюрьме", - говорится в статье.

"44-летний Алексей Навальный сделал такой же выбор. Пережив попытку убийства с отравлением, которое большинство европейских правительств приписывают российским спецслужбам, он мог бы остаться в Германии, где его лечили, с женой и двумя детьми. Москва сделала все, чтобы убедить его сделать это, усиливая угрозы в его адрес, если он вернется", - указывает автор статьи.

"В воскресенье 17 января он буквально бросился в пасть к волку. "Я не боюсь, я знаю, что я прав", - сказал он журналистам в самолете. Его право: вернуться домой. Не успел он прибыть, как его арестовали. Были придуманы судебные процедуры, чтобы отправить его в тюрьму за пределами Москвы. Российская власть не уважает никаких прав, но любит создавать видимость их соблюдения - старая привычка", - комментирует Кауфман.

"Изгнание - это политическая смерть. Запущенный из ссылки лозунг не слышен. Из тюрьмы Навальный призвал своих сторонников выйти на улицы 23 января. И смог сказать им: "Не бойтесь", - указывает журналистка.

"38-летняя Светлана Тихановская одной из первых осудила в Twitter арест Навального по его возвращении. Будучи кандидатом в президенты Белоруссии вместо своего мужа, она под действием шантажа согласилась на изгнание, потому что ее муж находился в тюрьме, а их двое маленьких детей, как утверждается, остались одни. (...) В Евроcоюзе ее принимают, поощряют премьер-министры, президенты ", - пишет Le Monde.

"Когда я была просто обычным человеком, - сказала Тихановская в интервью New Yorker в декабре, - я думала, что Европа такая большая и такая близкая, а ее лидеры настолько могущественны, что они обязательно что-нибудь сделают. Теперь я вижу, что, хотя они выражают свою озабоченность и солидарность, на самом деле они ничего не могут сделать. Все так медленно, сложно. Европейские лидеры очень осторожны, они все время оглядываются на Россию. Для нас это очень тяжело".

"Да, это очень тяжело. Сопоставлять героизм этого посткоммунистического поколения, которое ведет ту же борьбу, что советский академик Андрей Сахаров и поляки из "Солидарности", с осторожностью европейских лидеров, оглядывающихся на Москву, тяжело. Потому что за эту осторожность, мягко говоря, не заплатил взаимностью президент России Владимир Путин. Для тех, кто хочет думать по-другому, при этом не отправляясь в изгнание, пространство с каждым днем сокращается и все больше и больше чревато опасностями", - отмечает Кауфман.

"(...) Выступая перед Европарламентом в ноябре, Алексей Навальный призвал европейцев не ограничиваться санкциями против российских чиновников, выполняющих репрессивные приказы, а преследовать тех, кто принимает решения, и олигархов, размещающих свои деньги в Европе. Замораживать их активы в Вене, Лондоне, Берлине, Французской Ривьере. Бить по больному месту. Навальный даже предложил список из восьми человек (куда входит владелец клуба "Челси" Роман Абрамович), который один из его лондонских друзей-беженцев Владимир Ашурков в понедельник разместил в Facebook", - говорится в публикации.

"Есть еще один важный рычаг воздействия: газопровод "Северный поток-2", которым должен управлять российский гигант "Газпром", чтобы доставлять российский газ в Германию в обход Украины. (...) Берлин продолжает цепляться за свой газопровод, как Париж цеплялся за свои вертолетоносцы "Мистраль", изготовленные по заказу России; в 2014 году, в разгар украинского кризиса, Франция отказалась их передавать", - напоминает автор статьи.

"По словам одного дипломатического источника, когда в понедельник страны Балтии призвали к новым санкциям ЕС против России, Берлин стал тормозить этот процесс. Однако пришло время действовать. Германия, спасшая жизнь Навального, теперь не может от него отвернуться", - резюмирует Сильвия Кауфман.