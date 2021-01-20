В Белоруссии "новое общество рождается в соседних кварталах"

"Крупные августовские демонстрации против переизбрания Лукашенко уступили место надежде на внутреннюю революцию: на улицах Минска проходят небольшие акции, ускользающие от полиции, а пассивное сопротивление сосредоточилось на использовании белорусского языка", - пишет специальный корреспондент Liberation в Минске Аня Новак.

"(...) 29-летний Алексей превратил свою комнату в подпольную мастерскую по изготовлению бело-красно-белых флагов, являющихся символом революции. С сентября этот программист вырезал, шил и собирал изобретенным им методом легкие флажки, которые он вешал высоко на деревьях или на линиях электропередач вокруг своего дома, обычно во время прогулок", - повествует издание.

"На этот раз прогулка в три часа ночи, с флагами в карманах - этого достаточно, чтобы тебя арестовали и приговорили к тюремному заключению. "Просто смешно, только из-за флагов! Но, кто знает, может быть, это последняя капля, которая переполнит чашу...". (...) Алексей обменивается информацией в приватном чате жителей своего квартала, которые используют Telegram (только по приглашениям, из соображений безопасности) для организации почти ежедневных акций - разовых и коротких, но в большинстве своем непредсказуемых", - указывает автор статьи.

"Встреча проводится со стороны двора, в ней участвует более 50 человек. Перед выходом происходит окончательная проверка расположения полицейских машин, дается информация о безопасности (Игорь указывает здания, коды которых он знает, чтобы укрыться там, Алексей намечает планы побега), затем развертываются флаги, маски, после чего протестующие уходят. На улице демонстранты кричат: "Да здравствует Белоруссия!" Соседи отвечают и присоединяются к выкрикам со своих балконов, машины сигналят гудками. Полицейские ничего не делают - толпа слишком большая (от 50 до 70 человек), вызывать подкрепление тоже некогда: максимум через полчаса демонстранты расходятся - таково преимущество жителей квартала. Затем они встречаются ближе к вечеру, чтобы поиграть в настольные игры, обсудить политику. И убедиться в том, что их видео разместил Nexta, главный новостной Telegram-канал", - пишет Libération.

"(...) Белорусское общество стало очень активным, - объясняет Винцук Вечёрко, филолог, исторический противник режима и почти двадцатилетний лидер партии "Белорусский Народный Фронт". - Люди жаждут политики, дискуссий и все больше и больше интересуются текущими событиями. Хотя советскому режиму удалось разрушить само чувство принадлежности к родному кварталу, сегодня мы вновь обретаем качественное общество".

"23-летний инженер Миша, скрепя сердце, убрал бело-красно-белый флаг из своего окна. Он больше не участвует в маршах, "потому что больше нет смысла, мы уже знаем, что мы в большинстве против Лукашенко". Его революция внутренняя: тот, кто всегда мечтал покинуть эту страну - "неважно, куда уехать, лишь бы это была не Белоруссия", - теперь решил остаться и строить ее будущее. С этого лета он заинтересовался белорусским языком - такая же тенденция затронула его семью. (...) Алексей больше не хочет читать по-русски - ни великих классиков, ни даже Светлану Алексиевич, белоруску, которая пишет по-русски, но является членом Координационного совета (органа, ответственного за организацию новых выборов) и Нобелевским лауреатом по литературе 2015 года", - комментирует автор репортажа.

"Винцук Вечёрко радуется новому и неожиданному интересу к белорусскому языку, который он отстаивал на протяжении десятилетий и который до сих пор считался прерогативой интеллектуальной элиты: "С августа по сегодняшний день доля сообщений на белорусском языке в чате Telegram увеличилась с 1% до 25%. Соседи просят меня дать уроки языка, организуют курсы! Он стал, пожалуй, даже больше, чем бело-красно-белый флаг, знаком доверия и принадлежности к оппозиции, не нуждающейся в дальнейшей проверке". Доступ в частные чаты различается в зависимости от кварталов - цель состоит в том, чтобы предотвратить проникновение в них полиции. Администрация очень рискует: на днях был задержан создатель и администратор Telegram-канала "Сухарево News" и Telegram-чата "Сухарево-97", - говорится в статье.

"Нужны ли еще демонстрации? - задумывается Артем Шрайбман, политический аналитик, специализирующийся на внутренней и внешней политике Белоруссии, приглашенный эксперт Московского Центра Карнеги. - Я не думаю, что Лукашенко сможет долго оставаться у власти, его позиция несостоятельна и слишком слаба. Ему приходится сталкиваться с сильным внутренним и внешним давлением, которое не уменьшается. Он в панике наделал много ошибок, слишком зависим от российских денег, и белорусы не забудут репрессии и пытки. Он загнан в угол, возможно, он не продержится и года. И демонстрации возобновятся при малейшей искре".

"(...) Ошибка режима состоит в том, что он сосредоточился на помощи извне, особенно в своей пропаганде, в то время как новое общество рождается в соседних кварталах. Помощь эмигрантов важна, но нельзя забывать, что в Белоруссии, и это советское наследие, существует определенное недоверие к ссыльным, которые рискуют быть забытыми в течение шести месяцев или одного года", - считает Винцук Вечёрка.

"(...) Причин для радости в последние недели стало меньше - за одним исключением: в понедельник Международная федерация хоккея с шайбой отменила организацию чемпионата мира в Минске, после нескольких месяцев откладывания и теплых объятий между главой федерации Рене Фазелем и Александром Лукашенко, о которых так много говорили. Это тяжелый удар для диктатора, от планов которого в отношении оппозиционеров волосы встают дыбом, - указывает журналистка. - Отрывок из осенней речи, приписываемой заместителю министра внутренних дел Николаю Карпенкову, опубликованный на прошлой неделе в интернете Инициативой BYPOL (инициатива, объединяющая сотрудников сил безопасности, присоединившихся к оппозиции), подробно описывает желание властей создать для оппозиционеров трудовой лагерь, окруженный колючей проволокой, и "там их держать, пока все не успокоится".

"(...) Но для Алексея и речи не могло быть о том, чтобы отказаться от своих протестных флагов даже при -20 градусах. Первый бросок не удался, полотнище запуталось в ветвях, производя впечатление смятой революции, - описывает Аня Новак. - "Ничего страшного, - улыбается Алексей, все остальное доделает ветер".