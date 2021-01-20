Зачем главам правительств нужны собаки и кошки

"С приходом к власти Джо Байдена в Белом доме закончится период без домашних животных. Домашние животные заняли прочное место в политике", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

"В том, чтобы иметь что-то общее с Дональдом Трампом, мало лестного. И тем не менее есть то, что связывает канцлера Германии Ангелу Меркель и уходящего президента США. У них нет домашних животных, - отмечает журналистка Хайке Яберг. - В случае с Меркель это, возможно, связано с тем, что ее любовь к животным несколько экзотична. "Жабы или летучие мыши кажутся мне очень интересными", - поведала канцлер несколько лет назад. Это, конечно, не классические домашние животные".

"Дональд Трамп в свою очередь скорее не хотел, чтобы кто-то отвлек все внимание на себя - будь то собака или кошка. Период без домашних животных нарушил более чем 200-летнюю традицию, в которой президенты США всегда могли рассчитывать на четвероногого спутника".

"У первого президента, Джорджа Вашингтона, было 14 собак (возможно, и больше), а также лошади, осел и попугаи. Джон Куинси Адамс держал аллигатора, Авраам Линкольн - домашнюю свинью, Теодор Рузвельт мог бы заполнить своими животными частный зоопарк - у него среди прочих был медведь Джонатан Эдвардс и ящерица Билл", - говорится в статье.

"С приездом в Белый дом Байденов снова восстановится старый порядок, - пишет издание. - В качестве подкрепления новый президент и его жена Джилл привезут сразу двенадцать лап: двух овчарок, Чемпа и Мейджора, а также кота Уинстона".

"В пользу Байденов говорит и то, что Мэйджора они некогда взяли из приюта, поэтому кобель официально станет первой спасенной собакой в Белом доме. Однако на звание первого спасенного президентского домашнего животного пес претендовать не может, оно полагается бывшему бродячему коту Сокс семьи Клинтонов", - отмечает Der Tagesspiegel.

"(...)"Если Вам нужен друг в Вашингтоне, заведите собаку", - знал еще Гарри Трумэн. Это связано не только с тем, что общение с пушистыми питомцами успокаивает. (...) С помощью животных можно и заниматься политикой, считает американский профессор политологии Джеймс Х. Лебович. Он изучил эту тему с научной точки зрения. "Домашние животные - это важная сила", - говорит он. По его словам, ее применение президенты планируют очень тщательно. В экономически неблагоприятные времена животное остается в тени, но "во времена войны или во время скандала собаки - желанный спутник на публике".

"Так, после того, как стало известно о скандальной истории с Левински, экс-президент Билл Клинтон появлялся на публике не только со своей супругой Хиллари, но и со своим лабрадором Бадди. Ричард Никсон выиграл на выборах, когда показал в камеру Чекерса. Кокер-спаниелю с грустными глазами удалось оттеснить на задний план обвинения в коррупции", - говорится в статье.

"Российский президент Владимир Путин не любит возиться с мелкими животными, у него дома есть только крупные собаки, - указывает автор статьи. - Их преимущество состоит в том, что при необходимости ими можно припугнуть официальных гостей, например, Ангелу Меркель".

"Говорят, канцлер боится собак, потому что однажды ее укусила собака. Поэтому она была мало воодушевлена тем, как несколько лет назад Путин во время официального визита пустил в комнату своего лабрадора Кони и позволил ей обнюхать гостей из Германии. Меркель сделала хорошую мину при плохой игре, однако появление Кони, вероятно, не улучшило российско-германских отношений".

"При этом другой четвероногий питомец всегда заботится о дипломатических отношениях своей страны, - продолжает издание. - Если бы все зависело от Ларри, Великобритания все еще была бы частью Европейского Союза. На Даунинг-стрит, 10, в Лондоне, в резиденции британского премьера, кот живет с 2011 года. Когда-то Дэвид Кэмерон забрал Ларри из приюта и сделал его "главным мышеловом".

"В Twitter на Ларри подписано более 400 тыс. человек, у кота есть фанаты по всему миру. Хотя Санни и Бо, собаки бывшего американского президента Барака Обамы, могут похвастаться книгой о себе, им далеко до британского правительственного кота. Ларри развлекает своих подписчиков кошачьими видео, но одновременно является политическим инфлюенсером и одним из главных критиков правительства, а также проверяет достоверность информации".

"Когда в отставку ушла Тереза Мэй, Ларри опубликовал ее заслуги - пустой, белый лист", - говорится в статье.

"Кот не в ладах и с Борисом Джонсоном, не только потому, что тот привел в дом пса Дилана, но и из-за "Брекзита" и политики во время пандемии коронавируса, - отмечает Der Tagesspiegel. - Жесткий локдаун плох для всех, но особенно для тех, кому приходится делить свой дом с Борисом Джонсоном, написал Ларри в Twitter".