Город, славящий Путина, Трампа и печально знаменитого военного преступника

"Столица Сербии Белград часто выглядит как "Путинград" с периодическими вспышками страсти к Трампу, - пишет Анна Немцова в американском издании Daily Beast. - В эти жаркие июльские дни прогулка по парку Калемегдан или по главной торговой улице Белграда, улице Князя Михаила, позволяет увидеть портреты обоих мужчин на первых страницах газет и журналов, на футболках, чашках, флаерах и постерах".

"Миры президента Дональда Трампа и президента Владимира Путина причудливо смешиваются среди сувениров, - продолжает журналистка. - Популярный рисунок на футболке, который бы озадачил Трампа (и взбесил бы Сару Пэйлин), изображает Путина в форме пилота с подписью: "Крым - это Россия, Аляска - это Россия, все - Россия, кроме Косово".

Воспоминания об ужасных балканских войнах, которые разорвали Югославию на части в 1990-х годах, по-прежнему свежи и горьки, свидетельствует Немцова. "Те, кто совершил неописуемые зверства, чтобы утвердить власть Сербии, вспоминаются некоторыми как герои, - говорится в статье. - Кампания бомбардировок НАТО 1999 года, которая в итоге заставила Сербию перестать удерживать провинцию Косово (ныне независимое государство, которое Белград не хочет признавать), остается неослабевающим воспоминанием".

"Таким образом, лица Трампа и Путина оказываются здесь рядом с лицами печально известных диктаторов и военных преступников, - повествует журналистка. - Один из стендов с сувенирами продает футболки с лицом Ратко Младича - серба, которого обвиняют в приказе убить около 8 тыс. мужчин и мальчиков из числа боснийских мусульман рядом с городом Сребреница в июле 1995 года". Немцова напоминает, что Младича судит Гаагский трибунал и, как ожидается, его ждет пожизненное заключение.

"Мир, увиденный из Сербии, страны, разрываемой между Востоком и Западом, полон заговоров, антинатовских разговоров и любви к Путину, у которой свои оттенки, - отмечает автор. - Здесь, в Белграде, больше, чем в любой другой европейской столице, люди являются сторонникам образа Путина как всезнающего истинного христианина и сильного лидера".

"Москва вкладывает деньги и усилия в сербские неправительственные организации, СМИ, армию и политиков, видя в Белграде рычаг воздействия Путина на Европу", - пишет Немцова. Владимир Джуканович, сербский парламентарий, разъезжает по Белграду в машине с портретом Путина, приклеенным на бардачок. "НАТО нас бомбило, они никогда не будут воспринимать нас как друзей. Россия Путина - наш единственный подлинный союзник и партнер", - говорит Джуканович.

"Русские делают для нас величайшие вещи, - заявил парламентарий: - они блокируют резолюцию по независимости Косово в ООН, Россия блокирует резолюцию, признающую Сребреницу геноцидом, и к тому же они нас никогда не бомбили, что очень хорошо для наших отношений". Однако за все эти услуги, пишет Немцова, Белграду приходится платить лояльностью. Во время недавней поездки в Сербию российский вице-премьер Дмитрий Рогозин высказал идею, что неплохо бы Сербии отказаться от своего политического курса на ЕС, сообщает журналистка.

Москва и Белград вместе культивируют страх по поводу "Великой Албании" - воображаемого государства, объединяющего в основном территории с преобладанием албанцев-мусульман, которое, по их словам, может разрушить Балканы. "Вместе с Россией мы остановим создание этого так называемого государства "Великой Албании", которое поддерживают американцы и НАТО", - заявил в беседе с изданием Милица Джурджевич из движения "Заветницы".

Немцова пишет, что в прошлом году, по словам Драгана Шормаза, парламентария из сербской правящей партии, Сербия депортировала группу черногорцев, которые, предположительно, связаны с попыткой переворота в Черногории. Николай Патрушев, бывший глава ФСБ, ныне секретарь Совета безопасности РФ, приехал в Белград, чтобы говорить от имени арестованных российских граждан.

"Патрушев приехал сюда, чтобы уладить ситуацию после того, как эта группа не смогла избавиться от пронатовского лидера Мило Джукановича и предотвратить вступление Черногории в НАТО, - сказал журналистке Шормаз, который возглавляет сербскую парламентскую делегацию в НАТО. - Прокуроры в то время рассказали нам о возможной российской вовлеченности в переворот". По убеждению Шормаза, поскольку Сербия окружена странами НАТО, "самым безопасным для нас шагом было бы однажды вступить в альянс". Немцова комментирует: "Но найдется не много футболок с подобным слоганом".