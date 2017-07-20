Бойня в Мосуле: 40 тысяч считаются погибшими в борьбе по освобождению города от ИГИЛ*

По данным разведки, о которых стало известно газете Independent, свыше 40 тыс. мирных граждан были убиты в опустошительной битве по освобождению Мосула от ИГИЛ*. Патрик Кокберн подчеркивает, что это гораздо больше предыдущих оценок.

По данным курдских разведслужб, жителей осажденного города убивали иракские войска при попытке вытеснить боевиков, они также погибали при авиаударах и от рук боевиков ИГИЛ*.

Хошияр Зебари, который до недавнего времени был иракским министром финансов, а до того - министром иностранных дел в Багдаде, сообщил изданию, что много тел "по-прежнему погребено под обломками". "Степень страдания людей колоссальна", - добавил он.

Зебари, уроженец Мосула, сказал в эксклюзивном интервью, что безжалостные артиллерийские удары подразделений иракской федеральной полиции, а на практике - тяжело вооруженного воинского подразделения, принесли много разрушений и смертей на западе Мосула.

"Данные по количеству жертв среди мирного населения, погибших во время девятимесячной осады, гораздо выше, чем те, которые приводились ранее, но разведслужба Курдского регионального правительства пользуется репутацией хорошо информированного и точного источника", - пишет автор статьи. ИГИЛ* избегает какого-либо мониторинга числа жертв, в то время как внешние организации в основном фокусировались на авиаударах, а не на артиллерийских и ракетных обстрелах как причине жертв среди гражданского населения. Одна из таких групп мониторинга, Airwars, полагает, атаки унесли жизни 5805 гражданских лиц в городе за период с 19 февраля по 19 июня.

Зебари обвиняет правительство в Багдаде, членом которого он сам являлся до недавнего времени, в том, что оно делает недостаточно для облегчения страданий людей. "Иногда может показаться, что правительство безразлично к происходящему", - сказал он. Он сомневается, что христиане, езиды, курды и другие меньшинства, жившие в Мосуле и его окрестностях веками, смогут примириться с суннитским арабским большинством, которое они обвиняют в убийствах и насилии.

Ссылаясь на доклады курдской разведки, Зебари утверждает, что высокий уровень коррупции в иракских вооруженных силах, занявших Мосул, подрывает меры безопасности по подавлению ИГИЛ* после его поражения. Он говорит, что подозрительные лица могут пройти через военные КПП, заплатив тысячу долларов, или провезти автомобиль за полторы тысячи.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.