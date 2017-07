20 июля 2017 г. Марк де Бони | Le Figaro Что Макрон хотел сказать Трампу, и как это понял американский президент В интервью The New York Times Дональд Трамп возвращается к своему визиту во Францию 14 июля, и его повествование сильно отличается от того, что рассказал его французский коллега, пишет журналист Le Figaro Марк де Бони. 15 июля в издании Le Journal Du Dimanche (JDD) вышло интервью под заголовком "Макрон: что я сказал Трампу". Контраст между двумя точками зрения и некоторые детали, отмеченные Трампом, порой поразительны, передает журналист. Прежде всего, контекст приглашения, сделанного Елисейским дворцом. Отношения между Францией и США были не в лучшем состоянии после того, как администрация Трампа отказалась подписывать Парижское соглашение по климату. Если верить Дональду Трампу, это дело было закрыто, говорится в статье. Тем не менее Макрон в JDD излагает совсем другое содержание разговора: "Дональд Трамп меня выслушал. Он понял ход моего рассуждения, в частности, о существующей связи между глобальным потеплением и терроризмом. Он мне сказал, что постарается найти решение в ближайшие месяцы". Видимо, месседж дошел не совсем хорошо, поскольку Трамп снова говорит в The News York Times о своем желании следовать примеру России, Китая и Индии, которые резко снизили свои экологические стандарты: "Я хочу сделать как все остальные. Почему я не могу так поступить?" Что касается исторического образа Франции, то его демонстрация продолжилась при посещении гробницы Наполеона, в Доме Инвалидов. Однако, судя по всему, отнюдь не грандиозные достижения Императора поразили Дональда Трампа, считает де Бони. "Да, Наполеон довольно плохо кончил. Но я задал вопрос президенту. И он мне сказал: "Нет, нет, нет". То, что совершил Наполеон, невероятно. Он сконструировал Париж. Он создал уличную сеть, упорядочил застройку. И сделал столько всего другого. Но его проблема в том, что он не смог дойти до России в тот вечер, потому что у него были какие-то внебрачные делишки, вот они и умерли от холода. Сколько раз Россия была спасена своим климатом?" - задал риторический вопрос бизнесмен, а затем пустился в сравнение с... Адольфом Гитлером. Последняя необоснованная трактовка Трампа во время визита объясняется скорее контекстом, продолжает журналист. Дабы ничего не упустить из главных достоинств столицы, Елисейский дворец решил пригласить чету Трампов отобедать в ресторане, расположенном на Эйфелевой башне. И американский президент, видимо, интерпретировал постоянный туристический поток у этого памятника как дань уважения к своей персоне. "Мы пообедали на Эйфелевой башне, и видели у подножья памятника такое, словно речь шла о самом большом праздновании в его истории! Я хочу сказать, там присутствовали тысячи и тысячи человек, потому что они услышали, что мы будем там обедать", - поделился он. Источник: Le Figaro