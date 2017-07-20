Польша выступает против "политического акта" Еврокомиссии

Европейский исполнительный орган, пригрозивший в среду лишить Варшаву права голоса в ЕС (из-за проводимой судебной реформы. - Прим. ред.), был обвинен ультраконсервативным правительством Польши в том, что он находится на жалованье у оппозиции, пишет корреспондент Le Monde в Варшаве Якуб Иванюк.

Ярослав Качиньский, председатель партии "Право и справедливость" (ПиС) и лидер страны, счел предупреждение Еврокомисии, готовой к запуску новой процедуры, которая может лишить Польшу права голоса в ЕС, "актом политического характера". "Вопросы, которые мы обсуждаем в данный момент, относятся исключительно к компетенции нашей страны. А здесь мы имеем дело со злоупотреблением" властью, заявил он в среду, 19 июля, по польскому телевидению.

С тех пор как Еврокомиссия запустила процедуру по "защите правового государства" против Польши в январе 2016 года, ультраконсервативное правительство неоднократно подчеркивало, что это представляет собой "политическое вмешательство" во внутренние дела страны, обвиняя европейский исполнительный орган в том, что он является наемником у оппозиции, передает автор.

Замглавы министерства иностранных дел Польши Конрад Шиманьский высказался более осторожно: "Министр юстиции и парламентское большинство не намерены пересматривать вопрос о независимости судов. Если Еврокомиссия представит свои рекомендации по поводу реформы судебной системы, правительство предметно их рассмотрит (...). Если произойдет запуск иных процедур, мы будем защищать свою правоту в Суде Европейского союза".

Глава делегации ПиС в Европарламенте Рышард Легутко был менее дипломатичным: "Комиссия становится предвзятой во внутреннем конфликте в Польше. (...) Комиссары не могут находиться на службе у оппозиции".

Лидер главной оппозиционной правоцентристской партии "Гражданская платформа" Гжегож Схетына сделал предупреждение: "Если политика польского правительства не изменится, если не будет открытости, если не будет подтверждения того, что мы хотим остаться в ЕС, подобная политика в отношении независимости судебной системы в конце концов приведет к процессу выхода Польши из ЕС", - передает издание.

Консервативное большинство в польском парламенте считает совершенно необходимым принять спорный законопроект до летних каникул, в ходе последней парламентской сессии, которая должна завершиться в четверг, 20 июля.