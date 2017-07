20 июля 2017 г. Бэн Протесс, Джессика Сильвер-Гринберг и Джесс Дракер | The New York Times Большой немецкий банк, ключевой для финансов Трампа, вновь подвергается пристальному изучению "Во время президентской компании Дональд Трамп указал на свои отношения с Deutsche Bank, чтобы опровергнуть сообщения о том, что большие банки скептически относились к ведению с ним бизнеса, - пишут Бэн Протесс, Джессика Сильвер-Гринберг и Джесс Дракер в The New York Times. - После череды банкротств в его предприятиях игорного и гостиничного бизнеса в 1990-х Трамп стал чем-то вроде аутсайдера на Уолл-стрит, и гигантский немецкий банк оставался одним из немногих финансовых институтов, готовых давать ему деньги. Теперь эти отношения с 20-летней историей подвергаются пристальному изучению". Банковские регуляторы проверяют кредиты на сотни миллионов долларов, которые были выданы бизнесам Трампа через департамент управления частным капиталом, который обслуживает чрезвычайно богатых клиентов, пишет газета со ссылкой на трех людей, проинформированных о проверке и не получивших разрешение высказываться публично. Регуляторы хотят выяснить, могут ли эти займы подвергнуть банк повышенным рискам, говорится в статье. Также Deutsche Bank контактирует с федеральными расследователями касательно счетов Трампа, передают авторы со ссылкой на два осведомленных источника. "Банк ожидает, что в конечном итоге ему придется предоставить информацию Роберту Мюллеру III, специальном прокурору, контролирующему федеральное расследование связей штаба Трампа с Россией". "В течение двух десятилетий отношения Трампа с банком были непростыми и включали более 4 млрд долларов кредитных обязательств и потенциальных облигационных займов, большая часть которых была погашена", - сообщают журналисты, ссылаясь на документы по ценным бумагам, просмотренные изданием, и интервью с осведомленными о сделках лицами. "Несмотря на все взятые риски - и краткий период невыплат по займу, который вылился в судебную тяжбу, - бизнесы Трампа принесли банку прибыль, сообщили эти источники". Как сообщили газете информированные источники, "через несколько лет после того, как Трамп подал в суд на банк в 2008 году, он перевел свой бизнес из департамента займов коммерческой недвижимости в департамент частного капитала, где менеджеры более охотно имели с ним дело". За последние шесть лет департамент частного капитала помог профинансировать три объекта недвижимости Трампа, включая поле для гольфа близ Майами и отель в Вашингтоне, передают журналисты со ссылкой на самую свежую финансовую информацию, раскрытую Трампом, и на лиц, осведомленных об этих кредитах. "Размер займов - на общую сумму около 300 млн долларов - несколько необычен по стандартам Уолл-стрит, согласно бывшим и нынешним менеджерам Deutsche Bank и менеджерам по управлению капиталом в других фирмах на Уолл-стрит, - говорится в статье. - Хотя не является неслыханным, чтобы девелоперы получали большие займы в департаментах управления капиталом на проекты, которые считаются слишком рискованными для инвестиционного банка, это разнится в зависимости от банка, и те, кто выдает такие гигантские кредиты, обычно практикуют это с крупнейшими клиентами, известными своей платежеспособностью". Менеджер, управляющий капиталом Трампа в Deutsche Bank, Розмари Враблич, специализируется на займах в сфере недвижимости и известна тем, что идет на риск, рассказали изданию два руководителя по управлению капиталом. Ее отношения с Трампом столь близки, что Враблич присутствовала на инаугурации магната, рассказал человек, который тоже там был. Ничто не указывает на то, что федеральные расследовали подозревают в связи с Россией деловые отношения Трампа с Deutsche Bank, пишут авторы со ссылкой на информированные источники. "Роб Хоровиц из фирмы по недвижимости Cooper-Horowitz, также не обнаружил связей с Россией за многие годы, что он работал с Трампом", - говорится в статье. "Я организовал финансирование большинства сделок Трампа, и я ни разу не видел хоть каких-то денег, пришедших из России", - заявил Хоровиц. Авторы добавляют, что партнер Трампа не был вовлечен ни в один из займов департамента управления частным капиталом, полученных от Враблич. "Однако, вне зависимости от Трампа, у немецкого банка имеется множество связей с Россией, - отмечает издание. - Вскоре после того, как Трамп вступил в должность, банк заплатил штраф в связи с обвинениями в том, что он помог российским инвесторам отмыть 10 млрд долларов через свои отделения в Москве, Лондоне и Нью-Йорке". "Также у Deutsche Bank есть "соглашение о сотрудничестве" с российским государственным банком развития, "Внешэкономбанком", который вовлечен в расследование российского вмешательства в президентские выборы, - говорится далее. - И у него есть связи с банком ВТБ, куда более крупным российским банком, подвергшимся санкциям в США и ЕС. Инвестиционное подразделение российской компании - ВТБ Капитал - было создано за счет найма множества сотрудников из московского офиса Deutsche Bank". "Некоторые связи менее прямые, - продолжают журналисты. - Джозеф Акерманн, бывший глава Deutsche Bank, теперь является председателем правления Bank of Cyprus. Крупный акционер этого банка - Дмитрий Рыболовлев, российский олигарх, который купил поместье Трампа во Флориде". В мае, продолжают журналисты, федеральные прокуроры достигли урегулирования по иску к кипрской инвестиционной компании, принадлежащей российскому бизнесмену с тесными семейными связями с Кремлем. "Интересы этой фирмы, Prevezon Holdings, представляла Наталия Весельницкая, российский адвокат, которая была в числе лиц, которые встретились во время президентской кампании с Дональдом Трампом-младшим по вопросу о Хиллари Клинтон, - сообщает газета. - Федеральные обвинители в США заявляли, что компания Prevezon, которая не признала за собой противоправных действий, отмыла через недвижимость доход от предполагаемого налогового мошенничества в России. Как показывают судебные документы, Prevezon и ее партнер частично полагались на финансирование объемом 90 млн долларов от большого европейского финансового института. Этим институтом был Deutsche Bank", - говорится в заключение. Источник: The New York Times