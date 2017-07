20 июля 2017 г. Майк Макинтайр | The New York Times Манафорт был в долгу перед пророссийскими заинтересованными лицами, как показывают финансовые документы с Кипра "Финансовая отчетность, предоставленная в прошлом году в тайном налоговом убежище, на Кипре, где Пол Дж.Манафорт имел банковские счета в период деятельности на Украине и инвестиций в предприятия российского олигарха, свидетельствует: Манафорт был должен заинтересованным пророссийским лицам почти 17 млн долларов перед тем, как он присоединился к президентской кампании Дональда Дж.Трампа в марте 2016 года", - пишет The New York Times. Эту сумму, как представляется, были должны подставные компании, связанные с коммерческой деятельностью Манафорта на Украине, когда он работал консультантом "Партии регионов". Документы с Кипра, с которыми ознакомилась The New York Times, включали в себя прошедшую аудит финансовую отчетность компаний, которые были частью сложной системы, состоящей более чем из десятка организаций, переводивших миллионы долларов, в том числе в виде кредитов, выплат и комиссий. "Отчетность, в том числе подробная информация о многочисленных кредитах, была оценена как достоверная аудиторской фирмой в декабре 2015 года - за несколько месяцев до того, как Манафорт присоединился к предвыборному штабу Трампа, - и была предоставлена правительственным органам Кипра в 2016 году. О задолженности со стороны Манафорта также свидетельствуют утверждения в рамках судебного иска, поданного в Вирджинии в 2015 году российским олигархом Олегом Дерипаской, который заявил, что Манафорт и его партнеры должны ему 19 млн долларов, что связано с неудачными инвестициями в украинскую компанию кабельного телевидения", - говорится в статье. Одна из сумм, указанных в кипрских документах, составляющая в общей сложности 7,8 млн долларов, была задолженностью компании Oguster Management Limited, базирующейся на Британских Виргинских островах и связанной с Дерипаской. Должником была кипрская компания LOAV Advisers, которая, как утверждается в судебном иске Дерипаски, была учреждена Манафортом для осуществления инвестиций в компании Дерипаски, сообщает издание. "Другая сумма - 9,9 млн долларов - является задолженностью Lucicle Consultants, кипрской компании, как представляется, связанной с депутатом украинского парламента от "Партии регионов" Иваном Фурсиным", - передает Макинтайр. "Дерипаска, судя по всему, отозвал судебный иск против Манафорта и его бывших инвестиционных партнеров Рика Гейтса и Рика Дэвиса в конце 2015 года. Помимо 19 млн долларов, вложенных им, как он утверждал, в бизнес Манафорта, по словам Дерипаски, он заплатил Манафорту еще 7,3 млн долларов в виде комиссии за управление активами", - сообщает издание. "Имя Манафорта не фигурирует в кипрских документах. Однако намеки на его деятельность на Украине появляются повсюду", - уточняет корреспондент. "В 23-страничном финансовом отчете кипрской подставной компании Black Sea View Limited перечислены транзакции, в число которых входит перевод Pericles Capital Partners. И Black Sea View, и Pericles Capital определены в судебных документах, предъявленных Дерипаской, как часть коммерческой организации, созданной Манафортом для инвестирования в украинскую телекоммуникационную компанию Black Sea Cable. В том же заявлении также сообщается о 9,2 млн долларов, полученных в форме кредитов в 2012 году, от четырех других компаний, в том числе одной, принадлежащей двум компаниями с Сейшельских островов, Intrahold AG и Monohold AG. Как утверждают украинские власти, последние были причастны к краже государственных активов союзниками правительства Януковича. Компания Black Sea Cable в какой-то момент принадлежала Monohold и Intrahold", - говорится в статье. Источник: The New York Times