20 июля 2017 г. Корреспонденты | The New York Times Выдержки из интервью президента США Дональда Трампа В среду президент Трамп дал эксклюзивное интервью трем репортерам The New York Times - Питеру Бейкеру, Майклу С.Шмидту и Мэгги Хаберман. Несколько раз в интервью всплывала тема России, в том числе в отчасти неожиданном контексте. По поводу своих, пока неудачных попыток отменить реформу здравоохранения Трамп сказал: "Я здесь и шести месяцев не проработал, а они скажут: "Трамп не выполнил свою программу". Я говорю себе: минуточку, я здесь очень недолгое время по сравнению с Обамой". Когда Трампу напомнили, что Обама добился принятия своей реформы здравоохранения спустя 14 месяцев после вступления в должность, Трамп повторил: "А я здесь меньше шести месяцев, так что, знаете ли..." Рассказывая о своих визитах в европейские страны, Трамп заметил: "На зарубежной территории у меня самые лучшие рецензии. Итак, я еду в Польшу и произношу речь. Мои враги в прессе, мои враги говорят, что это самая великая речь, которую когда-либо произносил на зарубежной территории кто-либо из президентов". Упомянув о президенте Франции Эммануэле Макроне, Трамп заявил: "У меня с ним прекрасные отношения. Он прекрасный человек". "Он был с вами очень подобострастен. Очень", - заметила Мэгги Хаберман. "Он отличный парень. Умный. Сильный. Обожает держать меня за руку", - заявил Трамп, вероятно, шутливо намекнув на сцену их рукопожатия перед видеокамерами. Заодно Трамп сообщил: "У меня очень хорошие отношения с Меркель". "На самом деле она мне позвонила и сказала, э-э-э: "А знаете, по-моему, мы очень хорошо ладим". Я сказал - да, так и есть. Я сказал: "Вы должны вкладывать больше денег в НАТО", это номер один. А номер два - наш торговый дисбаланс - это просто смешно. Ну знаете, это машина, которая делает деньги". "Погодите, и вы увидите, что мы сделаем в торговле", - пообещал Трамп. Вернувшись к парижскому визиту, Трамп сообщил: "Мы обедали на Эйфелевой башне, и у подножия Эйфелевой башни творилось такое, как будто даже в истории Эйфелевой башни не могло быть более крупного торжества. Я хочу сказать, что там были тысячи и тысячи людей, потому что они услышали, что мы обедаем". "У нас была экскурсия по музею, мы посетили гробницу Наполеона", - припомнил Трамп этот день. "Что ж, Наполеон закончил не очень-то хорошо. Но я про это спросил. Я спросил президента: а как вообще насчет Наполеона? Он сказал: "Нет-нет-нет. То, что он совершил, невероятно. Он спроектировал Париж", - сообщил Трамп, пояснив, что речь шла о планировке города. "И его единственная проблема состояла в том, что в тот вечер он не отправился в Россию, потому что у него были внепрограммные дела, и они (вероятно, солдаты Наполеона. - Прим. ред.) замерзли насмерть. Сколько раз Россию спасала погода?" - заметил Трамп. "То же самое произошло с Гитлером. Но не по этой причине. Гитлер хотел консолидировать (свои завоевания. - Прим. ред.). Он уже полностью приготовился войти. Но он хотел консолидировать, а она (температура воздуха. - Прим. ред.) взяла и упала до 35 градусов ниже нуля, и этой армии пришел конец", - продолжал он. "Но у русских есть великие воины, в холод. Они используют холод как свое преимущество. Я хочу сказать, они выиграли пять войн, когда армии, которые отправились с ними воевать, замерзли до смерти", - сообщил Трамп журналистам. Журналисты заметили, что многим людям любопытно было бы узнать о неофициальной беседе Трампа с российским президентом Путиным на обеде мировых лидеров в Гамбурге. "Итак, мы сидим за этим массивным столом. И жены отделены от мужей - иногда так делают, а иногда нет. Но тут так сделали. Всегда проще, когда так не делают, потому что тогда у тебя всегда есть с кем поговорить, верно?" - поведал Трамп, сообщив, что сидел рядом с женой президента Аргентины и женой премьер-министра Японии. "А Мелания сидела с той стороны стола, очень далеко на другом конце. Она сидела рядом с Путиным и кем-то еще, не знаю с кем", - продолжил Трамп. "А она вообще говорит по-русски?" - спросил Бейкер. "Нет. Она говорит на других языках", - ответил Трамп. "Итак, обед длился, и, когда дело шло к десерту, я пошел туда просто сказать Мелании "привет", и, пока я был там, я сказал "привет" Путину. В самом деле это были любезности больше, чем что-либо еще. Разговор был недлинный, но, ну знаете... может быть, 15 минут. Просто поговорили - о том о сем. Вообще-то это было очень интересно, мы говорили об усыновлении", - сообщил Трамп. "Мы говорили о российском усыновлении (так в оригинале. - Прим. ред.). Да. Я всегда находил это интересным. Потому что, знаете ли, он это прекратил несколько лет назад. И я в самом деле поговорил с ним о российском усыновлении, что интересно, так как это была часть беседы, которую вел Дон (Трамп-младший. - Прим. ред.) на той встрече (с россиянами в июне 2016 года. - Прим. ред.). Как я говорил - большинство других людей, знаете ли, когда звонят и говорят: "Кстати, у нас есть информация на вашего противника", - то, по-моему, большинство политиков - я только что встречался с кучей людей, они сказали: "Кто бы ни согласился на такую встречу?.." - добавил Трамп. Трамп подчеркнул: "Это было почти полтора года назад. Тогда не было так, как будто это что-то радиоактивное. Россия была просто Россией". Ниже газета приводит высказывания Трампа о Хиллари Клинтон в этом интервью. "Что ж, Хиллари провела перезагрузку (российско-американских отношений. - Прим. ред.). Кто-то сегодня говорил, а потом я это прочел, что Хиллари Клинтон смертельно хотела восстановить отношения с Россией. Ее муж произнес речь, получил полмиллиона баксов, когда она была госсекретарем. Она заключила урановую сделку, а это ужасная вещь, пока была госсекретарем, и получила много денег", - сказал Трамп. "Она была против санкций. Она была абсолютно против любых санкций в отношении России", - заявил он также. "Вы помните, когда это было? Я этого не помню", - заметила Хаберман. "Я это только что видел. Она была против санкций, категорично против санкций в отношении России", - повторил Трамп. "Это после Крыма, предполагаю?" - поинтересовалась Хаберман. Трамп ответил: "Я вообще-то не знаю... Но в то время. И не забывайте, Крым отдали при Обаме. Не при Трампе. Собственно, я был на одной из передач, я сказал, что они совершенно правы, у них его не было точно. Но он... это... Крыма не стало при администрации Обамы, и он отдал, он позволил ему ускользнуть. Знаете ли, он может говорить жестко столько, сколько хочет, тем временем он жестко говорил с Северной Кореей. А на самом деле он этого не делал. Он не говорил с Северной Кореей жестко. Знаете, у нас большая проблема с Северной Кореей". Бейкер спросил об электронном письме, полученном Трампом-младшим, и поинтересовался, как президент Трамп его интерпретирует. "Что ж, вначале я подумал, что это могло иметь какое-то отношение к платежу России в DNC (Национальный комитет Демократической партии США. - Прим. ред.). Я об этом где-то слышал. Типа того, что это было незаконное деяние, совершенное DNC или демократами", - ответил Трамп. "Но я не знаю, что это значит. Я знаю только одно: когда кто-то звонит и говорит: "У нас есть инфор..." Посмотрите, что они мне сделали с Россией, а это была полная фальшивка", - добавил он. "Досье", - сказал он, когда журналисты попросили уточнений. "Итак, это была полная выдумка, и, собственно, на этого парня кто-то подает в суд (...) И он помирает с этим судебным иском. Я много знаю о таких людях, они фальшивые. Они выдумывают, что только захотят. Это просто не в моем характере - плюс у меня есть свидетели, потому что я ездил туда (в Россию. - Прим. ред.) с группой людей", - сказал Трамп. Газета приводит еще одно высказывание Трампа о досье: "Когда он [Джеймс Б. Коми] принес его мне, я сказал, что это вообще-то выдуманная туфта". Отвечая на вопросы о мотивах Коми, он добавил: "И в любом случае, на мой взгляд, он поделился [досье], чтобы я думал, что оно у него есть где-то там". "В качестве рычага?" - уточнил Шмидт. "Да, я так думаю. Задним числом", - ответил Трамп. Бейкер спросил, было ли увольнение Коми политической ошибкой? "Я думаю, что совершил великую вещь для американского народа", - ответил Трамп. Когда журналисты вновь заговорили о прошлогодней встрече Дональда Трампа-младшего с россиянами, Трамп заявил, что в то время "ничего не знал о встрече". Он добавил: "Нет, мне никто не говорил. Я не знал нич... Это совершено незначительное, похоже, это была совершенно незначительная встреча". Бейкер: "Но в день, когда вы получили выдвижение от Нью-Джерси, и Калифорнии, и на праймериз, когда в тот вечер вы произносили речь, говорили, что произнесете речь о коррупционных сделках Хиллари Клинтон с Россией и другими странами, и это было спустя всего три часа после того, как Дон-младший..." Трамп ответил: "Номер один, помните, я произнес много таких речей". Он добавил, что было что-то насчет книги "Деньги Клинтонов" (Clinton Cash.). "Я мало бы мог сказать о Хиллари Клинтон, что было бы еще похуже того, что я уже говорил", - заявил Трамп также. "Разве что кто-нибудь сказал бы, что она выстрелила кому-то в спину. За исключением такого, я мало что мог бы включить в свой репертуар", - заметил он. Шмидт поинтересовался: "Если бы [спецпрокурор Роберт] Мюллер изучал ваши финансы и финансы вашей семьи, не связанные с Россией, - это "красная черта"?" Хаберман уточнила: "Стало бы это нарушением того, что ему сейчас предписано?" Трамп ответил: "Я бы сказал, что да. Кстати, я хочу сказать, что я не... Я имею в виду, что, возможно, есть какой-то кондоминиум или что-то такое, ну, знаете, я продаю много объектов-кондоминиумов, и кто-то из России покупает кондоминиум, кто знает? Я не получаю доходов от России. Собственно, я распространил письмо, в котором говорится, что я не получаю... от одной из самых авторитетных юридических фирм, бухгалтерских фирм. У меня нет зданий в России. Они сказали, что я владею зданиями в России. Их у меня нет. Они сказали, что я получил доходы из России. Нет. Это не по моей части". Хаберман уточнила: "Вы бы уволили Мюллера, если бы он вышел за пределы определенных параметров своего предписания?" Шмидт спросил: "Что бы вы сделали?" "Я не могу, не могу ответить на этот вопрос, потому что не думаю, что это случится", - ответил Трамп. Также по теме: Сославшись на историю с самоотводом, Трамп заявляет, что не нанял бы Сешнса (The New York Times) Источник: The New York Times