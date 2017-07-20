Проповедник Абу Валаа говорил с террористом Анисом Амри

В Германии 19 сентября в Высшем земельном суде в Целле (федеральная земля Нижняя Саксония) начнется судебный процесс против террористической сети, куда входил "проповедник без лица" Ахмад Абдельазиз А., также известный как Абу Валаа, сообщает газета Sueddeutsche Zeitung. Выходца из Ирака Абу Валаа называют "проповедником без лица", потому что в своих видеопроповедях о смерти и искуплении он находился спиной к камере.

Арестованный в ноябре прошлого года Абу Валаа и еще два человека подозреваются в принадлежности к иностранной террористической группировке. Вместе они "переправляли молодых людей в "Исламское государство"*. К тому же Абу Валаа мотивировал своих приверженцев на совершение преступлений и предоставлял им все необходимые для этого предметы, говорится в статье.

В более чем 100-страничном обвинительном заключении, находящемся в распоряжении издания, говорится о том, что Абу Валаа "лично участвовал в боевых действиях". По показаниям свидетелей, "он участвовал в джихаде против неверных на поле боя, но затем ИГИЛ* откомандировало его в Германию, где он должен был заниматься пропагандой".

Абу Валаа успешно справлялся с работой в Германии, где он играл центральную роль в распространении радикальной исламистской идеологии, сообщают журналисты. На его проповеди в мечетях в Хильдесхайме, Берлине, Касселе и Франкфурте приезжали мусульмане даже из Испании и Франции. По данным следствия, проповедник оказывал "убеждающий эффект на лиц, склонных к насилию и, в особенности, на молодежь".

Среди слушателей проповедей Абу Валаа было как минимум три будущих террориста. Так, двое побывали на "семинаре" Абу Валаа в Эссене в конце марта 2016 года, а спустя две недели привели в действие взрывное устройство в молельном доме сикхов. Третьим оказался Анис Амри, устроивший теракт на рождественоской армарке в Берлине. Амри неоднократно принимал участие в пятничных молениях с Абу Валаа, а однажды, как говорится в документах обвинения, даже провел получасовой разговор с Валаа, но о его содержании ничего не известно, передает издание.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ.