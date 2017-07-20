Донбасская провокация

"Политологи от Москвы до Парижа спорят, сделал это лидер сепаратистов Александр Захарченко сам или ему дали указание из Москвы. Как то ни было, заявление о провозглашении нового государства под названием Малороссия отразится на Минском процессе и ситуации вокруг линии соприкосновения украинской армии с сепаратистами, пользующимися поддержкой России", - пишет корреспондент Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс.

Жесткая реакция украинского президента Петра Порошенко порождает опасения по поводу нового обострения ситуации в регионе. Так, Порошенко пообещал, что Украина "вернет себе суверенитет над Донбассом и Крымом", и дал понять, что Захарченко не политическая фигура, а марионетка Москвы.

То, что лидер соседней псевдореспублики - Луганской - Игорь Плотницкий был удивлен заявлениями, заставляет полагать, что план "маленькой России" не был тщательно подготовлен, говорится в статье.

"Весь этот "хайп" по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезен. Главное здесь то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность", - цитирует агентство РИА "Новости" человека, который, как следует из сообщения, пересказал мнение советника российского президента Владислава Суркова, говорится в статье.

Украинский политолог из независимого центра "Развитие Украины" Александра Решмедилова полагает, что "произошедшее в первую очередь имело целью спровоцировать украинское правительство на необдуманные высказывания". Кроме этого, "Захарченко зачитывал свое заявление с листа, словно незнакомый текст". "По всей видимости, провокатору что-то нашептывали на ухо", - уверена Решмедилова.

Автор статьи считает, что проект Малороссия провокационен для всех украинцев: территория сегодняшней Украины называлась Малороссией во времена царской России, до тех пор, пока украинское национальное движение в середине XIX века не отреклось от него, приняв название Украина. Это стало шагом к собственной государственности, который многие приверженцы российского империализма оспаривают до сих пор.

"Вообще, провокации происходят каждый раз перед встречами контактной группы с представителями Киева и сепаратистами, - отметила Решмедилова. - И самым лучшим вариантом было бы просто их игнорировать, ведь каждый комментарий придает им дополнительный вес".