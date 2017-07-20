Германия теряет терпение с Турцией

После задержания правозащитников в Турции посол этой страны был вызван в МИД Германии. Глава ведомства Зигмар Габриэль прервал в этой связи свой отпуск, сообщает Tagesspiegel.

"Дипломатический конфликт между Берлином и Анкарой набирает обороты", - констатирует издание. По словам представителя немецкого МИДа, до сведения посла Турции было с предельной четкостью доведено, что задержание гражданина Германии и пяти его коллег-правозащитников в Турции "необъяснимо и неприемлемо". Как сообщают авторы, правозащитники были задержаны в Стамбуле по подозрению в причастности к террористическим организациям.

"Федеральное правительство требует незамедлительного освобождения Петера Штойдтнера", - подчеркнул представитель министерства. "Обвинения в связях с террористическими организациями, по всей видимости, притянуты за уши", - указал он. По словам представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, "этот инцидент - доказательство серьезной и печальной ситуации в германо-турецких отношениях".

"В связи подозрениями в связях с организаторами путча, провалившегося год назад, по данным правительства ФРГ, в Турции были задержаны 22 гражданина Германии. (...) 13 из них отпущены на свободу", - сообщает издание.

"В июне этого года был арестован глава турецкого отделения организации Amnesty International Танер Килич. Корреспондент немецкого издания Die Welt турецкого происхождения Дениз Юсел и немецкая журналистка и переводчица Месале Толу Корлу находятся в Турции под следствием", - говорится в статье.

"Турецкое руководство передало немецким ведомствам список предполагаемых пособников террористов, в котором фигурируют и немецкие компании", - отмечают авторы статьи, ссылаясь на издание Die Zeit, по информации которого в списке значатся 68 компаний и отдельных лиц. Среди них - закусочная и бистро в земле Северный Рейн-Вестфалия, а также такие компании, как Daimler и BASF. Перечисленные компании якобы имеют связи с движением проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в подготовке попытки переворота".