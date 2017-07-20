Немецкий закон помогает Москве с цензурой в интернете

Российские депутаты копируют немецкий закон, направленный против агрессивных комментариев в социальных СМИ. Однако в России, пишет постоянный автор Die Welt Юлия Смирнова, он может обернуться против критиков действующей власти.

"В последнее время в России нечасто хвалят Германию, а тем более приводят ее как пример для подражания. В репортажах на государственных телеканалах сплошь и рядом рисуется образ загнивающей Европы: поток беженцев, засилье иностранцев, криминал среди мигрантов, одобрение однополых браков. Однако один закон депутаты "Единой России" посчитали недавно настолько хорошим, что в ближайшем будущем в России вступит в силу его аналог", - сообщает журналистка.

По этому закону социальные СМИ, такие, как Facebook или Twitter, обязаны удалять противозаконные агрессивные комментарий в течение 24 часов с момента поступления соответствующей жалобы от пользователей. "Закон, который считают имиджевым проектом министра юстиции ФРГ Хайко Мааса (СДПГ), был подвергнут критике за то, что он может ограничивать свободу слова", - комментирует автор.

Эксперты организации "Репортеры без границ", а также депутаты от немецкой партии "Зеленых" предупреждали, что закон может быть взят на вооружение недемократическими странами. "Так и произошло, - пишет Смирнова. - Именно Россия, где прокремлевский предприниматель Евгений Пригожин основал "фабрику троллей", труженики которой вбрасывают в сеть тысячи агрессивных комментариев, хочет принять закон против травли в интернете. Существуют опасения, что на деле он будет служить совсем иной цели и использоваться как очередной инструмент для усиления цензуры в интернете".

"Что мы, хуже, чем Германия?" - задается риторическим вопросом Сергей Боярский, депутат от "Единой России", один из авторов соответствующего законопроекта, внесенного в Госдуму. Профильный комитет, как и ожидалось, законопроект одобрил. После корректировок в нем прописан штраф за несоблюдение, достигающий 50 млн рублей, сообщает Смирнова.

"Согласно российской версии, закон будет распространяться на всю информацию, направленную на пропаганду войны, разжигающую национальную и религиозную ненависть, являющуюся ложной или оскорбляющую достоинство другого человека. Кроме того, под действие закона попадает и вся информация, распространение которой запрещено в России, - и это делает закон проблематичным. Дело в том, что в России запрещено распространение "экстремистской" информации, однако это понятие законодательно определенно очень размыто", - говорится в статье. К примеру, призывом к сепаратизму может стать пост о том, что "аннексированный полуостров Крым не принадлежит России", пишет журналистка.

"Цель законопроекта - получить возможность быстрее и проще, без решения суда, удалять посты пользователей и политическую информацию", - говорит Саркис Дарбинян, юрист организации "Роскомсвобода", выступающей против цензуры в рунете. Дарбинян считает, что новый закон может коснуться оппозиционера Алексея Навального и его сторонников, которые распространяют информацию прежде всего в интернете.

"За последние годы в России было принято несколько законов, позволяющих осуществлять цензуру и слежку за пользователя в сети. Десятки людей из-за своих постов уже приговорены судами к тюремным срокам", - говорится в статье.

"Российские власти давно пытаются добиться от Facebook и Google сотрудничества в том, что касается удаления публикаций неугодного содержания по требованию властей. Обе компании до сих пор отказываются хранить данные российских пользователей на территории России, как того требует Москва. По этим причинам в России уже была заблокирована социальная сеть LinkedIn", - пишет Смирнова, указывая на то, что новый закон повысит давление на Facebook, Twitter и Google.