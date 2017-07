20 июля 2017 г. Редакция | The Washington Post Почему непринужденная беседа Трампа с Путиным - это не просто беседа "Тревога по поводу второй встречи президента Трампа с российским президентом Путиным на саммите G20 - это уж чересчур", - замечает The Washington Post в редакционной статье. Продолжение взаимодействия с Россией и ее лидером - еще не проступок: оно могло бы ослабить недоверие и избежать просчетов в период сильной напряженности. По мнению издания, проблема скорее в "весьма тревожных и неразрешенных вопросах" об отношениях Трампа с Россией. Трамп "вызвал эпидемию недоверия на почве его связей с Россией, эпидемию, делающую сенсации из контактов, которые в остальном были бы непримечательными", говорится в статье. Сомнения возникли, когда во время избирательной кампании Трамп отказался обнародовать свою налоговую декларацию, и усилились после взлома Россией компьютеров американских демократов. "При первой встрече в качестве президента с российским министром иностранных дел Трамп выболтал секретную информацию. Вполне разумны опасения насчет того, что он мог сказать Путину", - пишет издание. По мнению газеты, Трамп сам "породил вихрь подозрений". "Только он может их развеять, а пока он этого не сделает, останутся причины для беспокойства из-за любых его контактов с Путиным", - заключает издание. Источник: The Washington Post