20 июля 2017 г. Адам Тейлор | The Washington Post Видео с женщиной в мини-юбке стало глобальной головной болью для саудитов За последние несколько лет Саудовская Аравия потратила миллионы долларов на улучшение своего имиджа на международной арене, пишет The Washington Post, отмечая, что страна нанимала известные американские лоббистские компании, чтобы изменить представление о себе в Вашингтоне. "У королевства есть амбициозный план реформирования своей экономики, и для этого потребуются западные инвесторы. Она также хочет изменить геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке, ограничив влияние Ирана и изолировав нейтральные государства, такие как Катар", - отмечает автор статьи Адам Тейлор. Однако репутация саудитов остается проблемой. Саудовская Аравия давно вызывает ассоциации с религиозным экстремизмом и навлекает на себя обвинения в финансировании терроризма. В стране также действуют серьезные ограничения для женщин. На этой неделе сообщения об аресте в Саудовской Аравии молодой женщины, запечатленной на видео в короткой юбке, вызвали международное негодование, пишет Тейлор. Однако в среду Центр международных коммуникаций Саудовской Аравии выпустил заявление, что женщина была отпущена после нескольких часов допроса. В заявлении также говорится, что ей не предъявят обвинений и дело закрыто. Но международное недовольство унять не удалось: пользователи соцсетей по всему миру гневно обсуждали сообщения об аресте, говорится в статье. "Предполагаемые планы Саудовской Аравии перестроить общество и дать женщинам больше прав не могут реализоваться, пока власти преследуют женщин за их одежду", - написала на этой неделе по электронной почте Сара Леа Уитсон, исполнительный директор отделения Human Rights Watch по Ближнему Востоку и Северной Африке. "Саудовская Аравия проводит пропагандистскую кампанию, ложно обвиняя Катар в поддержании экстремизма на Ближнем Востоке, а сама только что арестовала молодую модель по имени Хулуд за то, что она прошла по историческому месту в Неджде в короткой майке и юбке", - написал в среду в своем блоге Хуан Коул, профессор истории Мичиганского университета и известный комментатор по Ближнему Востоку. Источник: The Washington Post