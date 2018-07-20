Агент 00Sex: как россиянка шпионила в Вашингтоне

В Вашингтоне часто говорили об этой активной молодой россиянке: огненно-рыжие волосы, задорные веснушки, глубокое декольте и соблазнительный взгляд - ни один прием, на котором присутствовала 29-летняя Мария Бутина, не обходился без флирта с влиятельными гостями. Молодая женщина, пишет Bild, стала знаковой фигурой в правых политических кругах США: она наладила контакты с оружейными лоббистами из N.R.A., окружением Трампа и американскими конгрессменами.

"Она охотно фотографировалась с оружием в руках и спала с влиятельными мужчинами - получая через постель доступ в святая святых ультраконсервативных кругов", - отмечает автор публикации Херберт Бауэрнебель.

"Теперь кошка выпрыгнула из мешка: Бутина действовала по заданию Москвы как шпионка, агент 00Sex - практически так же, как 8 лет назад соблазнительная "лазутчица" с Уолл-стрит Анна Чапман", - добавляет автор.

Щелкнули наручники, и Бутина была задержана в связи с незаконными действиями в качестве незарегистрированного иностранного агента. "ФБР подключилось тогда, когда Бутина готовила побег: выводила деньги из США и паковала вещи", - передает Bild.

В США Бутину, по данным следствия, отправил зампредседателя российского Центробанка Александр Торшин, представитель окружения президента Путина.

В фокусе Бутиной изначально находились ведущие кандидаты в президенты США от Республиканской партии, "затем она участвовала в формировании сети, которая должна была более тесно связать политиков-республиканцев с N.R.A. и такими религиозными группами, как организаторы National Prayer Breakfast ("Национальный молитвенный завтрак" - ежегодное мероприятие, которое посещает политическая, деловая и религиозная элита со всего мира. - Прим. ред.). Бюджет: 125 тыс. долларов", передает таблоид.

"Задержание Бутиной в Вашингтоне произвело эффект разорвавшейся бомбы. Шпионская афера грозит обернуться политическим триллером", - говорится в статье. "Паника охватила, прежде всего, тех, кто вступал с россиянкой в контакт: на приемах и различных мероприятиях. Или в постели", - добавляет журналист.

Как удалось выяснить следователям, любовником Бутиной был республиканец Пол Эриксон. Девушка жила с ним, но, как сообщается, в личных беседах называла его "отвратительным". Как пишет издание, Бутина была среди гостей праздника по случаю инаугурации Трампа на Капитолийском холме и на National Prayer Breakfast, на котором выступал Трамп.

"Замешанным в скандал оказался и Дональд Трамп-младший. Согласно прослушанным телефонным разговорам, он хотел еще раз встретиться с Торшиным в Москве".

Торшин, пишет Бауэрнебель, был доволен своей "подопечной". "Ты уже известнее Чапман", - писал он ей в смс и хвалил за успехи.

Сторона обвинения исходит из того, что Бутина имела связь с олигархом с тесными контактами в Кремле. Как пишет Bild, ссылаясь на леволиберальную газету Mother Jones, речь может идти "о Борисе Ротенберге или Юрии Ковальчуке - оба приятели Путина".

Из судебных документов, говорится далее, явствует, что Бутина "делала ставку на секс, чтобы получить работу и доступ к организациям, курируемым консервативными кругами". Для нее секс был "необходимым аспектом ее деятельности".

Задокументированы в материалах обвинения и ее контакты с российскими спецслужбами. Недавно она обедала с "дипломатом", который, по информации следствия, является офицером спецслужб. "В зале суда Бутина не проронила ни слова. Она проводила рукой по своим длинным волосам. Но на этот раз это никого не впечатлило". Суд, замечает издание, Марию Бутину под залог не выпустил, посчитав угрозу побега слишком высокой.