20 июля 2018 г. Кимберли Дозиер | The Daily Beast Трамп пригласил Путина в США, а глава Национальной разведки об этом не знал "Директор Национальной разведки США узнал о том, что Владимир Путин посетит Белый дом, из твита, который ему зачитали на Аспенском форуме по безопасности", - сообщает журналистка The Daily Beast Кимберли Дозиер. "Повторите, - попросил Дэн Коутс модератора под смех собравшихся экспертов по нацбезопасности. - Ладно. Это будет нечто особенное". Коутс уже признавал, что президент его нередко удивляет. По его словам, ему не известно содержание беседы между Путиным и Трампом в Хельсинки, но, если бы его спросили, он бы высказался против такой рискованной встречи. На сей раз он бы предложил другой формат, особенно после негативных сообщений о том, что в последний раз двое российских официальных лиц были допущены в Овальный кабинет. Коутс заявил, что это, "возможно, было не лучшее, что можно было сделать", и возложил вину на неопытность главнокомандующего, "пришедшего со стороны". Трамп неохотно взял назад свое согласие с "решительными" опровержениями Путина по поводу вмешательства в выборы. По словам Коутса, он доволен тем, что Трамп внес уточнения. Однако европейские союзники встревожены и не уверены в том, что Трамп осознает угрозу со стороны России. "Начнем с того, что это была ужасная идея, и теперь мне на самом деле страшно, - сказал The Daily Beast высокопоставленный европейский чиновник. - Думаю, это лишь подрывает НАТО и наносит ущерб американо-европейским отношениям. Пора дать отпор, но это очень сложно - как мы с европейской стороны это сделаем, если США нам нужны как союзник". Другие союзники настроены более оптимистично, отмечает автор статьи и приводит слова еще одного европейского должностного лица: "Мы полностью поддерживаем взаимодействие, разговор и привлечение к сотрудничеству. Отсутствие работающего диалога не в интересах ни США, ни России". Вместе с тем, по словам чиновника, этот диалог должен включать в себя некоторое сопротивление, такое, как высылка 60 российских дипломатов из-за отравления в Британии бывшего российского разведчика и его дочери. "Мы наблюдали закономерности в поведении России, которое становится только хуже, - сказал собеседник The Daily Beast. - Наша позиция по поводу того, как нам следует взаимодействовать с кем-то вроде Путина, заключается в том, чтобы ясно давать понять, когда действия России вызывают проблемы, вносить ясность относительно неприемлемых действий и того, что мы будем реагировать на угрозы России, и фокусироваться на том, где мы можем сотрудничать". Относительно предстоящего визита Коутс заявил, что разведывательное сообщество попытается оценить риски посещения Овального кабинета и представит Трампу эту информацию без прикрас. "Российская и американская разведки, по его словам, на данный момент поддерживают профессиональные отношения и делятся только разведданными о нависших над той или иной стороной угрозах", - говорится в статье. Однако эти заверения, возможно, едва ли успокоят некоторые европейские столицы. Высокопоставленный европейский чиновник сказал изданию: "Что Путин получил от саммита в Хельсинки? Да практически все. Я не думаю, что Россия начнет войну, но Путин посмотрит, что еще ему может сойти с рук". "На этот раз он увидит, много ли сможет заполучить в Овальном кабинете", - подытоживает журналист The Daily Beast. Источник: The Daily Beast