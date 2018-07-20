Как группа киллеров из "шпионского агентства Путина" провела головокружительно быструю операцию с "Новичком", сбежав затем на рейсе "Аэрофлота" в Россию

"Вот как протекала экстраординарная 30-часовая операция с целью убийства в Солсбери, которую, как полагает британская сторона, провели сотрудники грозной российской военной разведки, специально обученные охотиться за предателями и карать их", - пишет Daily Mail. "Как утверждается, группа, в которой было максимум четыре сотрудника спецслужб, в том числе женщина, была направлена, чтобы совершить убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии; два сотрудника должны были транспортировать и применить "Новичок", а еще два были в резерве на случай, если их товарищи почувствуют недомогание или не достигнут своей цели", - сообщает журналист Мартин Робинсон.

"По некоторым сведениям, источники в службах безопасности полагают, что группа киллеров состояла из действующих или бывших сотрудников ГРУ, не известных MI-6, которые, возможно, даже последовали за Юлией из Москвы в Лондон 3 марта", - пишет газета, напоминая, что Юлия и ее отец почувствовали себя плохо 4 марта в Солсбери.

"Убийцы выбросили яд, который тайно хранился в парфюмерном флаконе, в парке Куин-Элизабет-Гарденс в этом городе, где 4 месяца спустя его нашла несчастная пара - Дон Стёрджесс и Чарли Роули. Команда киллеров спешно отправилась в Хитроу и, как считается, 5 марта вылетела оттуда в Москву рейсом "Аэрофлота" (спустя 30 часов после прилета); она пренебрегла обычным, более извилистым маршрутом для возвращения шпионов, который лежал бы через аэропорты Средиземноморья, Скандинавии или Турции. Как считается, в тот же день британская станция прослушки на Кипре перехватила шифровку в адрес Москвы, содержавшую фразы "Посылка доставлена" и команда "совершила успешный уход от цели", - говорится в статье.

"Как может сообщить наше издание, самолет, который, всего вероятнее, доставил убийц на родину, снова приземлился в Лондоне 30 марта, где британские пограничники ждали его, чтобы провести "рутинную" проверку салона. Но обыск, который, как сообщили нашей газете источники в службах безопасности, был основан на разведданных, вызвал ярость в России, и ее лондонское посольство, по некоторым сведениям, так забеспокоилось из-за осмотра самолета, что спешно направило в Хитроу дипломатов", - пишет издание.

"В четверг стало известно, что, воспользовавшись технологией распознавания лиц, полицейские и сотрудники спецслужб, которые внимательно изучили 4 тыс. часов видеозаписей с камер наружного наблюдения в Солсбери и британских аэропортах, идентифицировали шпионов, которых теперь разыскивают в связи с нападением 4 марта и убийством Дон Стёрджесс. Спецслужбам также, после того как псевдонимы в паспортах были сверены со списком пассажиров коммерческого рейса, известны "свежие идентичности", использованные для возвращения в Россию", - говорится в статье.

"Как считается, для проведения операции были выбраны сотрудники ГРУ. Сергей Скрипаль был полковником российской военной разведки до того, как перебежал на сторону Британии. Бывшие сотрудники, у которых достаточно храбрости, чтобы высказываться публично, говорят: если ты пришел служить в ГРУ, уйти оттуда чрезвычайно трудно. А тех, кто уходит, чтобы поступить в иностранные ведомства, зверски наказывают", - пишет издание.

Напомнив о смерти британки Дон Стёрджесс, произошедшей после предполагаемого контакта с "Новичком", газета пишет: "На протяжении нескольких дней в Куин-Элизабет-Гарденс проводятся поиски; некоторые участки парка осматривают военные специалисты в костюмах химзащиты, а другие - полицейские в обычной форме. Как считается, эти различия в одежде отражают предполагаемую степень риска от возможного контакта с опасными материалами в разных частях парка. Нервно-паралитическое вещество скрыто хранилось в парфюмерном флаконе, что наводит на мысль, что среди убийц могла быть женщина, а Стёрджесс побрызгала смертельным веществом на свои запястья, найдя флакон в парке".