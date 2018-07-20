Новость о том, что Трамп пригласил Путина в Вашингтон, застала главу разведки США врасплох

После волны критики, обрушившейся на него в связи со встречей с Путиным в Хельсинки, Трамп хочет провести осенью еще один саммит - на этот раз в Вашингтоне, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как сообщила в Twitter пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, отвечать за приглашение шефа Кремля в Вашингтон будет советник по нацбезопасности Джон Болтон. "При этом директор Национальной разведки США Дэн Коутс был застигнут этой новостью врасплох", - говорится в статье.

"Я ничего не знал об этом", - признался в четверг Коутс, отвечая на вопросы журналистов. Кроме того, отмечает FAZ, директор разведки не в курсе деталей беседы с глазу на глаз между президентом США и России. По его словам, "это прерогатива президента" оставлять подробности переговоров с Путиным нераскрытыми.

"Оппозиция в США в преддверии второго саммита требует от Трампа рассказать, о чем конкретно шла речь в ходе встречи за закрытыми дверями в Хельсинки", - говорится в статье. По словам лидера сенатской оппозиции демократа Чака Шумера, впредь Трамп не должен встречаться с Путиным с глазу на глаз "ни в Соединенных Штатах, ни в России, ни где бы то ни было еще".

В четверг Дональд Трамп написал в своем Twitter о том, что будет рад повторно встретиться с Путиным. "Если Путин действительно приедет в Вашингтон, это станет его первым визитом в Белый дом с сентября 2005 года, когда президентом США был Джордж Буш-младший", - резюмирует издание.