Радослав Сикорский: "Мы не представляем, что предпримет Трамп в случае кризиса с Россией"

Бывший министр обороны и экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Foreign Policy оценил положение своей страны после встречи Путина с Трампом в Хельсинки.

"У нас правительство национал-популистов, которые ощущают идеологическое родство с президентом Трампом. Но они тоже сейчас оказались в ловушке, потому что всего за два года они произвели переворот в польской внешней политике, испортив наши отношения с ЕС и в результате поставив нас в тотальную зависимость от США в плане безопасности. В свете поступков и заявлений президента Трампа в Хельсинки это выглядит не так уж разумно", - считает Сикорский.

"Они помалкивают, потому что чувствуют себя в неловком положении. Они думают, что он подорвал их политическую позицию как в стране, так и за рубежом. За тысячелетнюю польскую историю никогда британский или американский солдат не сражался в Польше за Польшу, до нас трудно добраться просто с точки зрения логистики. Польско-американский альянс имеет смысл только в контексте НАТО и существования логистических связей, идущих через Германию. Концепция нынешнего правительства "Израиль на Висле" - идея, что у нас может быть двусторонний польско-американский альянс и при этом враждебные отношения с Германией - на мой взгляд, не имеет смысла", - подчеркнул польский политик.

Он добавил: "Я выступал за то, чтобы мы убедили польское правительство наладить отношения с ЕС и Германией. И с экономической точки зрения Германия для нас, безусловно, главный экспортный рынок. У нас неплохо идут дела с производством компонентов для немецких машин, так что, когда президент США видит в Германии и, в частности, в немецких машинах угрозу национальной безопасности, мы считаем это одновременно абсурдным и вредным".

Сикорский высказался также за создание системы европейской обороны: "До настоящего времени восточный фланг Европы был делом НАТО. У нас нет ни малейшего представления, что президент Трамп предпримет в случае кризиса с Россией, и поэтому мы должны разрабатывать альтернативу. Это будет значительно дороже и сложнее. Но, знаете ли, оборонный бюджет ЕС вдвое больше российского. Если хочешь быть агрессором, то, как правило, нужно преимущество три к одному. Так что, я думаю, Польша в одиночку могла бы разбить нос России. Но нам нужно относиться к этому намного более серьезно".