Учения по стрельбе - именем Гитлера

"Правила, написанные в тонкой брошюре, ясны и однозначны: для поездок предусмотрена особая форма одежды, ежемесячно необходимо платить взнос, окончательный прием в ряды участников только после испытательного срока. То, что сначала может показаться правилами клуба любителей боулинга, на самом деле представляет собой неизвестное до сегодняшнего дня внутреннее руководство неонацистской организации", - пишет журналист Frankfurter Rundschau Мартин Штайнхаген. На обложке брошюры, оказавшейся в распоряжении издания, фрактурой написано название Combat 18 Deutschland, изображен в качестве символа белый дракон, а число 18 ссылается на первую и восьмую буквы алфавита, являющиеся инициалами Адольфа Гитлера.

Брошюра предостерегает участников организации: информация о группе должна оставаться строго конфиденциальной и не появляться в соцсетях. Это неудивительно, отмечает Штайнхаген: в неонацистской среде Combat 18 считается "вооруженной рукой" неонацистской сети Blood and Honour ("Кровь и честь"). С названием группировки связана концепция расистского терроризма, возникшая в 1990-х годах в Англии в кругах готовых к применению насилия неонацистов.

"Уже несколько лет правительство Германии признает, что как минимум с 2013 года в стране существует организация, называющая себя Combat 18 Deutschland. Как такое возможно? Сеть Blood and Honour запрещена здесь уже более 18 лет, а организация, называющая себя "боевой группой Гитлера" и считающаяся вооруженной сторонницей этой сети, остается законной?" - удивляется журналист.

Ранее немецкие власти заявляли, что Combat 18 не располагает соответствующей структурой, которая попадала бы под запрет. Однако судя по внутреннему руководству, Combat 18 Deutschland представляет собой упрощенную форму объединения, имеющего свои правила, униформу, проводящего регулярные встречи и имеющего свои подразделения. Щекотливой является и еще одна деталь, отмечает Штайнхаген: члены организации, согласно документу, должны ежемесячно платить взнос в размере 15 евро. Судя по документам, оказавшимся в распоряжении издания, деньги в организацию поступают от известных неонацистов из разных федеральных земель Германии, всего их насчитывается 90 человек.

Владельцем счета является Стэнли Р., который уже несколько лет активен в воинствующей неонацистской среде и связан с ведущими представителями этого движения в Германии. В марте Стэнли Р. был приговорен к денежному штрафу за нарушение закона об оружии после попытки ввоза в Германию двух патронов. В сентябре 2017 года полицией также были задержаны 12 неонацистов из группировки Combat 18 Deutschland, следовавших с учений по стрельбе в Чехии. Один из задержанных позднее был приговорен к условному сроку, так как у него были обнаружены 24 патрона, в том числе для винтовок и гладкоствольного оружия, сообщает журналист.

Судя по движению средств на счете организации, группировка имеет связи за границей. В частности, средства перечислялись женщине из Голландии, которая считается партнером Уильяма Браунинга, основателя Combat 18 в Англии, которого немецкое Ведомство по охране конституции давно признало опасным для общественной безопасности. Также были установлены контакты группировки в Швейцарии, Австрии, Восточной Европе и скандинавских странах.

При этом, согласно актуальному внутреннему отчету министерства внутренних дел ФРГ, оказавшемуся в распоряжении издания, немецкие органы безопасности не видят признаков правого терроризма в немецкой группировке Combat 18 Deutschland. Организация является неонацистской, расистской и способна применить насилие, однако используемое ею название является, по мнению немецких спецслужб, лишь "популярным фирменным знаком".

Депутат Бундестага от партии "левых" Мартина Реннер считает "успокоительные заключения" Ведомства по охране конституции "полностью оторванными от реальности". "Группировка Combat 18 нацелена на вооруженную борьбу, и это не в последнюю очередь показывают учения по стрельбе", - заявила политик.