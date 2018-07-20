Бесшумно двигаясь в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Швеции Стефан Лёвен были единственными гостями за столом переговоров на саммите НАТО в Брюсселе. Правительства обеих стран договорились с НАТО об оперативном обмене информацией о военных маневрах в воздушном и морском пространстве в районе Балтийского моря, сообщает журналист немецкого издания Frankfurter Rundschau Томас Борхерт.

Еще в мае во время визита министров обороны Швеции и Финляндии в Пентагон министр обороны США Джеймс Мэттис хвалил обе страны как "стабильную опору" в регионе, где растет напряженность из-за "достойных сожаления, непродуктивных и дестабилизирующих" действий России, передает издание.

На обратном пути в багаже у министров обороны было трехстороннее соглашение об углублении военного сотрудничества. Однако сотрудничество начало значительно набирать обороны еще до этого, отмечает Борхерт: прошлой осенью на острове Готланд шведские солдаты совместно с военными подразделениями США и пяти других стран НАТО, включая прибалтийские государства, провели крупнейшие со времен холодной войны учения по "отражению вражеского вторжения".

Если страх перед военной атакой из Москвы, распространившийся в Прибалтике после аннексии Крыма, оправдается или наступит кризисная ситуация, у НАТО на этот случай есть согласованное в 2016 году право на транспортировку материальных средств и их складирование в Швеции, говорится в публикации.

До вступления в должность президента консерватор Саули Ниинистё заявлял о том, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО было бы логичным. Однако поскольку депутаты двух других правительственных партий, Финляндского центра и партии правых популистов, отрицают вступление в НАТО так же, как и большинство граждан (5,5 млн), Ниинистё несколько переформулировал свою позицию: теперь он считает целесообразным вступление в альянс только в случае острой кризисной ситуации.

Мнения шведов по поводу вступления в НАТО также разнятся: треть населения выступает за, треть против и треть пока не занимает однозначной позиции, говорится в публикации.