20 июля 2018 г. Генри Фой | Financial Times Экономика России забивает гол: на ЧМ фанаты потратили 1,5 млрд долларов "Россия уже получила неожиданный подарок от чемпионата мира - положительный пиар на международном уровне и всплеск национальной гордости - в связи с тем, что проведенный ею турнир хвалит весь мир, а ее команда превзошла крайне низкие ожидания. А еще это мероприятие стало для ее экономики долгожданной целительной инъекцией, как заявил во вторник главный банк страны, - сообщает Генри Фой в Financial Times. - Приехавшие на месяц турнира фанаты потратили 1,5 млрд долларов, по данным государственной кредитной организации Сбербанк". "Москва надеялась воспользоваться этим мероприятием, чтобы посрамить западные страны, попытавшиеся дипломатически изолировать Россию после того, как она в 2014 году аннексировала Крым, а в 2016 году предположительно вмешалась в выборы в США, - говорится в статье. - Страна приветила иностранных фанатов, расщедрившись на безвизовый въезд и подлатав принимающие города, а существенное послабление жесткой политики поддержания общественного порядка на улицах способствовало уличным вечеринкам и карнавальной атмосфере. Отсюда празднования до последней капли пива в барах и открытых до утра кафе". "В исследовательском отчете Сбербанк сообщил, что за месяц турнира одна только его сеть обслужила более 899 тыс. банковских карт из 194 стран, а одна китайская банковская карта использовалась для покупок в 11 разных городах", - сообщает журналист. На Никольской улице, ставшей центром торжеств, только 18 июня потрачено 12,5 млн рублей. В целом, в этот месяц на ней расходовалось в 3,5 раза больше денег, чем обычно. Источник: Financial Times