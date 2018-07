20 июля 2018 г. Эмин Сейнер | The Guardian Психология оргазмов: почему симуляция оргазма сегодня может испортить вам интимную жизнь завтра "Понаблюдав за 1683 гетеросексуальными парами, недавно вступившими в брак, исследователи из Университета Бригама Янга (США) обнаружили, что 43% мужей "неверно оценивали" частоту оргазмов у своих жен", - пишет обозреватель The Guardian Эмин Сейнер, комментируя публикацию в научном издании Journal of Sexual Medicine. "Мужчины неизменно испытывали оргазм во время секса в 87% случаев. Для женщин эта цифра составляла 49%, но 25% мужчин думали, что их жены испытывали оргазм чаще", - говорится в статье. Психотерапевт Кейт Мойл предостерегает: "Если начинаешь симулировать оргазм, то, возможно, сочтешь нужным продолжать притворство, и тогда возникает преграда для коммуникации: не можешь признаться, что приятно, а что нет. Партнерша может подумать: "Не могу же я ему сказать, что не испытала оргазма и он должен попробовать сделать по-другому", а он думает, что ей хорошо и он не должен ничего делать по-другому". Исследователи также обнаружили, что 17% мужей недооценивали силу наслаждения у своих жен. "Если у вашей жены оргазм, но она не проявляет это в форме, которую вы могли видеть в интернет-порно, то вы запутаетесь или недооцените степень наслаждения", - пояснила Мойл. Источник: The Guardian