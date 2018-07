20 июля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Кто первым сморгнет": Путин переиграл Трампа в Хельсинки Спустя три дня после саммита в Хельсинки Трамп помалкивает о своих переговорах с глазу на глаз с Путиным и пытается погасить скандал, который сам же раздул, пишет пресса. В США требуют, чтобы переводчик Трампа раскрыл перед Конгрессом содержание тайной беседы. Между тем Трамп уже пригласил Путина осенью в Белый дом, не поставив в известность главу Национальной разведки. "Путин играл с США в игру "кто первым сморгнет", и, наконец, США в лице Трампа сморгнули", - пишет Юлия Йоффе. По мнению французского эксперта, Россия по итогам саммита проявляет сдержанность: Трамп воспринимается как "непредсказуемый человек". На совещании в МИДе "Владимир Путин сказал российским дипломатам, что сделал Дональду Трампу на саммите на этой неделе предложение провести референдум, чтобы способствовать урегулированию конфликта на Восточной Украине, но согласился не объявлять об этом плане публично, чтобы президент США мог его рассмотреть", утверждает Bloomberg, ссылаясь на "двух лиц, которые присутствовали в четверг при речи Путина, произнесенной за закрытыми дверями". Журналист Илья Архипов замечает, что Путин изобразил предложение по Украине как признак своего стремления положить конец кризису, но Украину и ее европейских сторонников, вероятно, будет нелегко убедить в необходимости референдума. "Предложение Путина, видимо, содержит призыв провести под международной эгидой голосование жителей сепаратистских территорий об их статусе, сказали источники. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать подробности того, что Путин говорил об Украине на саммите, сказав лишь: "Обсуждались некоторые новые идеи. Они будут прорабатываться". "Сотрудники Белого дома пока не ответили на просьбу о комментариях. Если слова Путина о реакции Трампа верны, это, видимо, указывает на более гибкий подход, чем тот, который США доныне демонстрируют по этому вопросу", - говорится в статье. "Скандал из-за Хельсинки: Белый дом пал духом" - так называется материал в Politico. "Из-за бедственного поведения президента Дональда Трампа после его пресс-конференции, совместной с российским коллегой Владимиром Путиным, настроение в Западном крыле [Белого дома] достигло самого низкого уровня после Шарлоттвилльского фиаско, случившегося почти год назад, - сообщает автор статьи Элиана Джонсон. - (...) попытки Трампа усмирить всеобщее негодование сработали против него. Ходульные заявления президента в сопровождении импровизированных ремарок даже у его сторонников вызвали ощущение, что, технически признавая свою ошибку, он на самом деле имеет в виду именно то, что сказал изначально, - то есть верит Путину, когда тот отрицает вмешательство России в выборы 2016 года". "Люди попросту подавлены, - сказал один республиканец, приближенный к Белому дому. - Никто не хочет подставляться под гнев общественности, увольняясь прямо сейчас, но некоторые люди, подумывавшие уйти после промежуточных выборов, всерьез взвешивают возможность ускорить свой график". "События понедельника вызвали новые требования массовых увольнений президентских помощников", - говорится в статье. "Директор Национальной разведки США узнал о том, что Владимир Путин посетит Белый дом, из твита, который ему зачитали на Аспенском форуме по безопасности", - сообщает журналистка The Daily Beast Кимберли Дозиер. Дэн Коутс уже признавал, что президент его нередко удивляет. По его словам, ему не известно содержание беседы между Путиным и Трампом в Хельсинки, но, если бы его спросили, он бы высказался против такой рискованной встречи. На сей раз он бы предложил другой формат, особенно после негативных сообщений о том, что в последний раз двое российских официальных лиц были допущены в Овальный кабинет. Коутс заявил, что это, "возможно, было не лучшее, что можно было сделать", и возложил вину на неопытность главнокомандующего, "пришедшего со стороны". Относительно предстоящего визита Коутс заявил, что разведка попытается оценить риски посещения Овального кабинета и представит Трампу эту информацию без прикрас. Однако эти заверения, возможно, едва ли успокоят некоторые европейские столицы. Высокопоставленный европейский чиновник сказал изданию: "Что Путин получил от саммита в Хельсинки? Да практически все. Я не думаю, что Россия начнет войну, но Путин посмотрит, что еще ему может сойти с рук". "На этот раз он увидит, много ли сможет заполучить в Овальном кабинете", - подытоживает журналист The Daily Beast. После волны критики, обрушившейся на него в связи со встречей с Путиным в Хельсинки, Трамп хочет провести осенью еще один саммит - на этот раз в Вашингтоне, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Оппозиция в США в преддверии второго саммита требует от Трампа рассказать, о чем конкретно шла речь в ходе встречи за закрытыми дверями в Хельсинки", - говорится в статье. По словам лидера сенатской оппозиции демократа Чака Шумера, впредь Трамп не должен встречаться с Путиным с глазу на глаз "ни в США, ни в России, ни где бы то ни было еще". "Стратегия или безрассудство? Пока Трамп помалкивает, его правительство действует совсем иначе" - утверждает в заголовке немецкий Stern. Пока Минюст США предъявляет обвинения сотрудникам российских спецслужб, американский президент по-прежнему боится называть вещи своими именами. При этом его правительство пару месяцев назад ввело тяжелейшие санкции против "злонамеренной киберактивности" России, говорится в публикации. "Пока американский президент обращается со своими союзниками как с противниками, от него не слышно ни слова критики по поводу аннексии Россией Крыма или войны на востоке Украины. Это выглядит так, будто он дал Путину свое благословение на противоречащие международному праву действия", - отмечает журналист Нильс Крузе. Одновременно американское правительство предоставило Киеву военную помощь, одобрив в марте поставку противотанковых ракет Javelin. Оружие получает и Грузия. "Отношение Трампа к России, очевидно, не всегда совпадает с отношением к Москве его собственного правительства. Возможно, за этим скрывается стратегия кнута и пряника. Однако более вероятно, что Трамп, как и в других сферах, бесцельно ходит извилистым путем. То, что американский президент имеет дело с хитрым и манипулятивным шефом Кремля, на руку тем, кто думает, что Трамп стал президентом по милости Путина", - подытоживает журналист. "Самой значительной победой Путина стало то, что у него, наконец, появился партнер в Белом доме, который верит в его версию событий и которого не надо в этом убеждать. Путин играл с США в эпистемологическую игру "кто первым сморгнет", и, наконец, США в лице Трампа сморгнули", - рассуждает корреспондент GQ Юлия Йоффе в статье для The Washington Post. "Теперь у Путина есть то, чего он хотел: человек в Белом доме, который на самом деле понимает его, который смотрит на вещи под тем же углом и видит их в правильном свете", - говорится в статье. Как Путин сказал в понедельник: "Да, я хотел, [чтобы Трамп победил], потому что он говорил о нормализации американо-российских отношений". "Конечно, он имел в виду то, что Россия считает нормальным. После Хельсинки ясно, что трамповское определение примерно такое же", - заключает Йоффе. "Трамп-Путин: скромное торжество русского лагеря" - так оценивают итоги саммита в Хельсинки Аксель Жильден и Алла Шевелкина, журналисты французской газеты L'Express. Через три дня после встречи с Путиным Трамп, попавший под огонь критики в своей стране, по-прежнему пытается погасить пожар, который он сам раздул, говорится в статье. Первая доступная в США информация по поводу саммита поступила в среду из официального источника в Москве. Зато в Вашингтоне нет никакой информации о разговоре с глазу на глаз между Путиным и Трампом. США вдруг сделались страной, где президент может не отчитываться ни перед кем. Американские депутаты требуют, чтобы переводчик Трампа свидетельствовал перед Конгрессом о содержании беседы двух президентов. Путин на этом фоне выглядит хитроумным победителем. По мнению главы российской дипломатии Сергея Лаврова, первый двусторонний саммит между двумя президентами прошел "лучше, чем супер". Между тем российскую реакцию можно оценить скорее как сдержанную. "Москва по-прежнему осторожна, поскольку действительно сложно оценить важность этого саммита, - полагает Татьяна Кастуева-Жан, директор Центра России и СНГ во Французском институте международных отношений (IFRI). - На данный момент единственное, в чем можно быть уверенным, - это то, что встреча состоялась и не вызвала никакого столкновения во взглядах. Однако не произошло никаких подвижек ни по досье о конфликте на Украине, ни по санкциям против России. Примечательно, что не было также совместного коммюнике по окончании саммита". Отсюда и осмотрительность со стороны российских властей и СМИ. "Ощущается желание свести к минимуму все, что произошло, и не афишировать никакой самоуверенности, - считает эксперт из IFRI. - Трамп воспринимается как непредсказуемый человек, от которого неизвестно, чего ожидать".