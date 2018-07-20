"Для Трампа, Путина, Орбана... Нетаньяху выполняет функцию патриарха"

В биографической книге "Бурная жизнь и времена Биньямина Нетаньяху" (издательство Basic Books, 2018), посвященной израильскому премьер-министру, обозреватель израильской газеты Haaretz Аншель Пфеффер изображает Нетаньяху хладнокровным политиком, не имеющим реальных соперников. Его неизменное политическое свойство - изображать из себя глашатая народа, в то время как сам он принадлежит к элите, что превращает его в образец для подражания в глазах популистских лидеров всего мира. Интервью с Аншелем Пфеффером записал журналист французской Liberation Гийом Жендрон.

"Еще двадцать пять лет назад Нетаньяху написал книгу, где он выразил свою принципиальную убежденность в том, что у всего мира, в том числе арабского мира, не будет иного выбора в долгосрочной перспективе, кроме как согласиться с существованием Израиля и отказаться от палестинского дела. В общих чертах: если ничего не отдавать и оставаться сильным, мир в конце концов к этому привыкнет. И что мы видим сегодня? У палестинцев по-прежнему нет государства. Международное сообщество, за исключением ооновской резолюции или европейской декларации, уже не оказывает настоящего давления на Израиль. Когда Нетаньяху едет в Европу, его немного одергивают, но в конце концов он возвращается, думая "все в порядке, они в основном говорили про Иран", - рассказывает Пфеффер.

"Для Трампа, Орбана, Сальвини, Дутерте, Абэ или даже Моди и Путина - целого поколения лидеров, которые бросают вызов прогрессистской западной модели, основанной на соблюдении прав человека, - Нетаньяху выполняет функцию патриарха, образца для подражания. Они думают: "Этот тип уже так давно находится на посту, выигрывая одни выборы за другими, и делает то, чего хотел всегда: посылает левых и СМИ куда подальше". И как следствие, в клубе великих мира сего руководители в стиле Макрона и Меркель оказываются в меньшинстве. Сейчас оказывать влияние на Нетаньяху тяжелее, чем когда-либо прежде. То, что получалось тогда, когда можно было опереться на американского президента, будь то Клинтон, Обама или даже Буш, уже не срабатывает. Это не означает, что Биньямин Нетаньяху убедил всех в обоснованности своего проекта или одержал верх в вопросе о поселениях или контроле над палестинцами. Но на данный момент соотношение сил на его стороне. Те, кто с ними не согласны, смирились с тем, что они ничего не могут с этим поделать", - комментирует собеседник издания.

"Все ошибались на его счет. Не только европейцы, но и американцы и даже израильские СМИ. Сначала возникла идея о том, что он вояка. Правда состоит в том, что Нетаньяху - тот премьер-министр, который начинал меньше всего войн, за время его мандата было меньше всего погибших среди военнослужащих и гражданских лиц. Нетаньяху не любит отправлять армию со своими танками и батальонами. Правда, это не означает, что он пацифист, - отмечает эксперт. - Но за те 13 лет, что он стоит во главе страны, в его активе всего одна "крупная" военная операция: в секторе Газа в 2014 году. По сути, он не стремился даже к ней. Биньямин Нетаньяху не хочет мира, но войны он не хочет тем более. Его цель - чтобы все оставалось неизменным".

"Нетаньяху интеллектуал. Он получил продвинутое образование (его отец был профессором истории) и порой уходит с заседаний своего правительства, которые проходят без него, чтобы посидеть и почитать в своем кабинете. Что не мешает ему становиться "господином готовых формул". Он так поступает, потому что думает, что это возымеет действие: он потратил сорок лет на усовершенствование своего шоу", - поясняет Пфеффер.

"Долгое время оппозиция пыталась представить Нетаньяху как человека, пропитанного американскими понятиями, забывшего о своих корнях. Его английский, безусловно, прекрасен, в молодости он долго жил в США и гордится тем, что очень хорошо понимает эту страну. Но во всем остальном он еврейский националист и истинный израильтянин. Биньямин Нетаньяху не религиозен, вполне вероятно, что он атеист. Его еврейство полностью зиждется на его национализме, укоренившемся в радикальном видении еврейской истории и земли, в идее, унаследованной им от отца: выживание еврейского народа - это борьба", - повествует автор биографической книги о Нетаньяху.

"Его мировоззрение всегда было связано с сионизмом, - утверждает Пфеффер. - Это "железная стена из еврейских штыков" Владимира Жаботинского, отца "ревизионистского сионизма". Идея о том, что только сила заставит арабов понять, что евреи не уйдут. Политика военного сдерживания в сочетании с отказом от компромисса до тех пор, пока противник не отступит, - таков сегодня принцип Нетаньяху".

"Родившийся в обеспеченной и респектабельной семье, Нетаньяху всегда умел извлечь выгоду из озлобленности против элиты. Подобно тому, как Дональд Трамп, миллиардер и сын миллионера, стал глашатаем негодующих рабочих в США. Популисты по определению манипулируют разочарованием", - отмечает эксперт.

"Его партия "Ликуд" в мнимых опросах общественного мнения всегда получает больше мест в Кнессете, чем другие партии, около 30. Но это представляет собой лишь 25% электората! При Нетаньяху "Ликуд" никогда не превышал этот результат. Но неважно: к счастью, он умеет выстраивать коалиции. Большим преимуществом Нетаньяху сегодня является то, что никто ему не противостоит. О нем можно сказать, что он ослабел, но если задуматься, кто может его заменить, то выясняется, что никто, - утверждает Пфеффер. - И тогда люди говорят: "Ну да, Биби немного коррумпирован, его жена немного продажна, но он делает свою работу!" Однако надо помнить о том, что в Израиле совсем несложно сбросить премьер-министра: достаточно резолюции с участием 61 члена Кнессета (большинство над 120), и гуд-бай, Биби..."