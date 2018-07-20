Страхи перед третьей мировой войной преувеличены

"Встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки в США и Европе, в основном, уничижительно охарактеризовали как катастрофу в сфере пиара с угрожающими последствиями для геополитического мирового порядка", - пишет директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин в статье для Politico.

"Да, Путин уехал оттуда с лучшим имиджем, чем президент США. Но нет смысла в том, чтобы позволять, по общему признанию, негативному впечатлению от этого события заслонить собой суть самого явления", - полагает эксперт.

"Европейцы беспокоились по поводу конца НАТО. Но, с точки зрения Москвы, военный альянс все еще кажется вполне живым", - отмечает автор. "С тех пор как он снова открыл для себя Россию как угрозу в 2014 году, имели место новые размещения вооружений, повышение мобильности войск и увеличение военных учений вдоль российских границ, от Баренцева до Черного моря. Трудно назвать это благом для России", - говорится в статье.

Составит ли повышение военных расходов стран НАТО 2% ВВП, как об этом договорились на саммите в Уэльсе, или 4%, как сейчас требует Трамп, это, конечно, важно. "Тем не менее, с учетом того, что российский ВВП часто сравнивают с испанским или ВВП штата Нью-Йорк, обе цифры считаются в Москве значительными, с учетом того, что деньги будут потрачены с мыслями о России", - пишет Тренин.

"Союзников НАТО также беспокоит заявление Трампа на этой неделе о том, что для США будет проблематично прийти на защиту небольших союзников НАТО, таких как Черногория. Но давайте не будем забывать, что в разгар холодной войны не было 100-процентной уверенности в том, что будут делать США в случае атаки на ФРГ", - говорится в статье.

"Что касается намерений самой России, то ясны две вещи", - полагает Тренин. По его мнению, Россия не собирается нападать на Прибалтику или Польшу, а открытые боевые действия против Украины возможны только в случае, если руководство страны допустит такую же ошибку, как Михаил Саакашвили в 2008 году, и атакует Донбасс.

"Страхи перед новыми войнами далеки от истины", - заключает автор.