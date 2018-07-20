Скандал из-за Хельсинки: Белый дом пал духом

"Из-за бедственного поведения президента Дональда Трампа после его пресс-конференции, совместной с российским коллегой Владимиром Путиным, настроение в Западном крыле [Белого дома] достигло самого низкого уровня после Шарлоттвилльского фиаско, случившегося почти год назад, - сообщает Элиана Джонсон в Politico. - Как и в августе прошлого года, когда президент отказался осудить участников неонацистской демонстрации, попытки Трампа усмирить всеобщее негодование сработали против него. Ходульные заявления президента в сопровождении импровизированных ремарок даже у его сторонников вызвали ощущение, что, технически признавая свою ошибку, он на самом деле имеет в виду именно то, что сказал изначально, - то есть верит Путину, когда тот отрицает вмешательство России в выборы 2016 года".

"Люди попросту подавлены, - сказал один республиканец, приближенный к Белому дому. - Никто не хочет подставляться под гнев общественности, увольняясь прямо сейчас, но некоторые люди, подумывавшие уйти после промежуточных выборов, всерьез взвешивают возможность ускорить свой график".

"События понедельника вызвали новые требования массовых увольнений президентских помощников", - говорится в статье.

"Если у Майка Помпео и Джона Болтона еще остался собственный разум, они... должны уйти в отставку после эпически позорного американо-российского саммита, прошедшего в Хельсинки в воскресенье. И старшему персоналу тоже надо это сделать", - заявил колумнист The New York Times Брет Стивенс в четверг.

"Однако другие призывают тех, кто уже в Белом доме, остаться", - говорится в статье.

"Пожалуйста, не увольняйтесь, - призвал их руководитель Международного института стратегических исследований Кори Шаке. - Нам ни к чему моральное удовлетворение и практическое запустение от вычищения совестливых людей, и нельзя позволять президенту заменить их на более покладистых или испорченных".