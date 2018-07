20 июля 2018 г. Жан Катремер | The Spectator Жан-Клод Пьянкер "Атмосфера в Брюсселе в последнее время стала напоминать позднебрежневскую эпоху, - пишет французский журналист Жан Катремер в статье для The Spectator. - Нашей политической системой руководит бюрократический аппарат, призванный, как и в бывшем СССР, скрывать важные факты. Особенно когда речь идет о здоровье его вождя - Жан-Клода Юнкера". После ужина на саммите НАТО появились видеозаписи, на которых Юнкер не может преодолеть несколько ступенек, ведущих на подиум, а во время церемонии его поддерживают. Он заявил, что страдал от приступа ишиаса, и таковым остается официальное объяснение. Любой, кто посмеет в нем усомниться, ведет себя неподобающе, считает евродепутат Вивиан Рединг. Она политический патрон протеже Юнкера - Мартина Сельмайра, который недавно проложил себе путь к должности главы гражданской службы ЕС, отмечается в статье. Однако это объяснение не выдерживает критики, подчеркивает Катремер. "Оно предполагает, что Юнкер страдал от мучительной боли в спине, но тот, похоже, не испытывал никакого дискомфорта. На видео он улыбается, смеется, разговаривает и целует своих партнеров, помогающих ему идти", - пишет журналист. Возможно, на его движения повлияли сильные обезболивающие - по данным нескольких источников, когда не было фотожурналистов и телевидения, Юнкер сидел в инвалидном кресле и даже не говорил за ужином. "Но по словам тех же свидетелей, Юнкер во время еды много пил, что трудно совместить с приемом обезболивающих, - добавляет автор статьи. - И если он действительно страдал от ишиаса, то как он смог посетить Китай и Японию всего несколько дней спустя?" "Один дипломат шутит, что, если Юнкер действительно страдает от изнурительной боли в спине, его, должно быть, подпитывает "редкая моральная сила, способность переносить страдания на благо Европы", - цитирует Катремер. Иное объяснение - Юнкер слишком пристрастился к бутылке. "Множество людей в Люксембурге, Брюсселе и европейских столицах могут засвидетельствовать несколько случаев пьянства Юнкера", - сообщает автор статьи. Он приводит слова одного бывшего министра: "Когда на совете министров служащий приносит ему стакан воды, все мы знаем, что это джин". Все помнят выходки Юнкера в 2015 году на саммите в Риге, пишет журналист. Венгерского премьера Виктора Орбана он встретил радостным "Диктатор идет!" и в шутку дал ему пощечину, а бельгийского премьера Шарля Мишеля поприветствовал поцелуем в лысину. "Но его поведение на саммите НАТО вышло за рамки шуток о подвыпивших люксембуржцах. Судя по видео, человек явно тяжело болен и неспособен передвигаться самостоятельно. Иными словами, встает вопрос о его способности к управлению", - подчеркивает Катремер. Источник: The Spectator