Сила овуляции

Овуляция делает женщин особенно придирчивыми при выборе сексуального партнера. Однако какими критериями руководствуются при этом представительницы прекрасной половины человечества и правда ли, что в зависимости от дня цикла у женщины могут меняться политические предпочтения? - задается вопросом Der Spiegel.

"Есть такие дни, когда мужчины предпочли бы иметь под рукой инструкцию по эксплуатации женщин: они не могут понять, что происходит в голове партнерши. Все было бы гораздо легче, взгляни они на уровень тех или иных гормонов в такие моменты: женщины больше мужчин подвержены эмоциональным спадам и подъемам, связанным с гормональными колебаниями. Коктейль гормонов в крови женщины претерпевает изменения в соответствии со стадией ежемесячного цикла", - передает автор публикации Хайке Клен.

"То главенство берет на себя сугубо женский эстроген, то к нему примешивается прогестерон - и все это влияет не только на физиологию, но и на женскую психику", - констатирует журналистка.

"В период овуляции, когда уровень эстрогена, а вместе с ним фертильность достигают своего пика, женщина становится напористой, у нее отмечается отличное настроение, она выглядит наиболее привлекательно. Эти изменения можно даже зафиксировать на фотографии, как выяснили ученые из Университета Берна". Как повествует автор материала, исследователи продемонстрировали мужчинам фотографии женщин, сделанные в период овуляции и вне его. "Мужчины ухватили тончайшие нюансы и указали как наиболее привлекательных и заботливых как раз женщин, снятых на фото в период овуляции. А вы говорите, мужчины ничего не замечают!" - восклицает журналистка.

Изменение уровня тех или иных гормонов в период овуляции не только делает женщину более сексуальной, но может влиять на ее покупательские предпочтения, говорится далее. "Многие женщины предпочитают в этот период приобретать соблазнительные платья и косметику. (...) Они подсознательно хотят не просто выглядеть более привлекательными для мужчин, но и затмить конкуренток в лице других женщин".

Согласно результатам исследования, проведенного Университетом Ювяскюля, женщина в период овуляции посылает мужчине не только визуальные, но и обонятельные сигналы. "82 женщины, участвовавшие в эксперименте, в течение двух ночей не меняли футболку. Затем 32 мужчинам и 12 женщинам было предложено оценить запах, оставшийся на одежде. Лишь мужчины смогли распознать запах находящихся на пике фертильности женщин - их футболки пахли особенно соблазнительно", - утверждают авторы исследования.

Овуляция делает движения женщины особенно плавными, продолжает автор материала. "Стриптизерши в этот период получают в среднем на 150 долларов больше чаевых, выяснил психолог и биолог Джеффри Миллер из Университета Нью-Мексико еще в 2007 году. При этом их коллеги, принимавшие противозачаточные таблетки, получали в течение месяца примерно один и тот же размер чаевых".

Прием оральных контрацептивов, говорится в статье, приводит к тому, что организм путает свое состояние с беременностью - женщина в таком состоянии выбирает, как правило, тех мужчин, которые "генетически наиболее с ней схожи", что может негативно отразиться на потомстве. "Вполне вероятно, что, если женщина перестанет принимать противозачаточные таблетки, она в буквальном смысле перестанет выносить своего партнера на дух - ее нос "снова будет знать", с кем ей стоит заводить здоровое потомство". Все дело в продукте распада мужского гормона тестостерона андростеноне, выделяемом с потом мужчины и привлекающем женщину в период овуляции.

Американский психолог Кристина Дуранте и ее коллеги предположили, что в зависимости от дня цикла могут меняться и политические предпочтения женщины. После проведенного в 2012 году исследования ученые сделали вывод о том, что "одинокие женщины в период овуляции предпочитают выбирать либералов, а женщины, находящиеся в отношениях, напротив, голосуют за представителей консервативного лагеря". Ученые сделали смелое предположение, связав свою гипотезу с тем, что женщины в период овуляции настроены на секс и открыты новому - одиночки могут удовлетворить эти потребности, а семейные, чтобы не ставить на кон свой брак, отчаянно цепляются за консервативные ценности и религиозные постулаты. Подобные выводы, отмечает автор статьи, вызвали неоднозначную оценку в академическом сообществе.

Так это или нет, в любом случае важно, чтобы сама женщина знала особенности своего цикла и использовала их. "Мы ведь можем выиграть от позитивных эффектов, которые несет с собой овуляция, более критически отнестись к использованию оральных контрацептивов и наслаждаться сексуальными порывами!" - призывает Хайке Клен.