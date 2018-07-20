Стратегия или безрассудство? Пока Трамп помалкивает, его правительство действует совсем иначе

"История о доблестном президенте, который ради мира во всем мире прагматично заводит дружбу с бывшим классовым врагом, разрушается с каждым новым заявлением Трампа. Но, тем не менее, его метания, лишенные ориентации, вписываются в отсутствующий курс всего американского правительства в отношениях с Россией", - пишет журналист немецкого издания Stern Нильс Крузе.

Так, после "демонстративного примирения" в Хельсинки Трампу пришлось пойти на попятную и нехотя извиниться за свою "оговорку". Но и этому очевидно голословному оправданию никто не поверил, и позднее Трамп заявил, что в разговоре тет-а-тет он "очень ясно" дал Путину понять, что США не потерпят вмешательства. Если это правда, то получается, что Путин соврал - однако такой вывод Трамп не захотел комментировать, пишет Крузе.

Пока министерство юстиции в Вашингтоне предъявляет обвинения сотрудникам российских спецслужб, американский президент по-прежнему боится называть вещи своими именами. При этом его правительство только пару месяцев назад ввело тяжелейшие санкции против "злонамеренной киберактивности" России, говорится в публикации.

Трамп с удовольствием критикует НАТО и его расходы, обвиняя Германию в "неоднозначных отношениях" с Москвой. "Пока американский президент обращается со своими союзниками как с противниками, от него не слышно ни слова критики по поводу аннексии Россией Крыма или войны на востоке Украины. Это выглядит так, будто он дал Путину свое благословение на противоречащие международному праву действия", - отмечает Крузе.

Одновременно американское правительство впервые с начала конфликта на востоке Украины предоставило Киеву военную помощь, одобрив в марте поставку противотанковых ракет Javelin. Оружие получает от текущего американского правительства и Грузия, которая видит для себя угрозу в лице России.

"Отношение Трампа к России, очевидно, не всегда совпадает с отношением к Москве его собственного правительства. Возможно, за этим скрывается стратегия кнута и пряника. Однако более вероятно, что Трамп, как и в других сферах, бесцельно ходит извилистым путем. То, что американский президент имеет дело с хитрым и манипулятивным шефом Кремля, на руку тем, кто думает, что Трамп стал президентом по милости Путина", - подытоживает журналист.