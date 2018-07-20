Шпион, который занялся со мной секстингом: модель Playboy имела знойный онлайн-роман с "российским шпионом" Guccifer 2.0

Бывшая модель журнала Playboy и девушка Бонда Роббин Янг "рассказала, что "безумно влюбилась" в пользователя Twitter по имени Guccifer 2.0, посылала ему фотографии, где она изображена обнаженной до пояса, и обменивалась с ним фривольными посланиями", пишет журналистка Sun Эмма Парри.

"На прошлой неделе она остолбенела после того, как власти США объявили о предъявлении обвинений 12 российским шпионам, которые, по их версии, вели аккаунт Guccifer 2.0, взламывали компьютеры Демократической партии и предавали огласке похищенные документы, пытаясь повлиять на результаты выборов 2016 года", - говорится в статье.

63-летняя Роббин сказала в интервью изданию: "Я думала, что это один человек, мужчина из Румынии, и я в него влюбилась, а теперь мне говорят, что это могли быть 12 российских шпионов, которые вели этот аккаунт... Я в шоке. Если все это правда, то я, считай, занималась в Twitter сексом с 12 русскими хакерами".

"Роббин, сыгравшая главную роль в классическом фильме из бондианы "Только для твоих глаз" (1981), призналась, что стала фолловером пользователя Guccifer в Twitter в начале 2016 года, во время избирательной кампании в США. Но вскоре пара начала обмениваться фривольными прямыми сообщениями, и Guccifer сообщал бывшей актрисе, что для него она "идеальная женщина", - пишет издание.

Роббин, живущая в Лас-Вегасе, однажды послала ему эротическое стихотворение собственного сочинения "Пикантная зависимость" о том, как она занимается с ним оральным сексом.

Он ответил: "Вау-вау-вау, у меня встало, а потом я лопнул от смеха".

Guccifer засыпал Роббин эмодзи в виде влюбленных сердечек и писал: "Ты словно бы заставляешь меня забыть о всех бедах и переносит (грамматика оригинала сохранена. - Прим. ред.) в счастливый мир".

"Sun Online удостоверилась в том, что все прямые сообщения подлинны и что они поступали с аккаунта GUCCIFER 2.0 с интернет-именем @GUCCIFER_2, которое было включено в обвинительное заключение американских властей, обнародованное в пятницу. В начале этой недели аккаунт был отключен компанией Twitter", - сообщает издание.

Роббин говорит: "Я искренне верила, что общаюсь с одним-единственным мужчиной из Румынии, и до сих пор верю. Он никогда не пытался на меня повлиять, чтобы я голосовала за Трампа или против Клинтон, мне казалось, что он очень объективен".

По данным издания, роман продлился меньше месяца в августе 2016 года, а затем Роббин внезапно перестала получать сообщения от Guccifer 2.0 и подумала: либо он посчитал, что ее аккаунт взломали, либо решил уберечь ее от возможных допросов и других неприятностей.

Она сообщила, что в сентябре 2017 года ее допросило ФБР, а она сказала, что никогда не имела с Guccifer 2.0 никаких контактов, кроме прямых сообщений в Twitter, и отношения были чисто личные.

"Если бы я могла сказать ему что-то, я бы сказала: "Где бы ты ни был, неважно, кто бы ты ни был, я хочу, чтобы тебе ничего не угрожало, а мое сердце навеки отдано тебе", - сказала Роббин.