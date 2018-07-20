Вороны иногда занимаются сексом со своими мертвыми сородичами

В апреле 2015 года американские ученые, изучающие поведение животных, - Кейли Свифт и ее научный руководитель Джон Марзлафф - с удивлением наблюдали, как живая ворона пыталась совокупиться с мертвой, повествует Atlantic. Ученые решили выяснить экспериментальным путем, насколько распространена некрофилия у ворон и в чем ее причины, сообщает журналист Эд Йонг.

"Свифт и Марзлафф полагают, что вороны воспринимают мертвых особей как признак опасности и возможность узнать что-то о потенциальных угрозах. В одном из исследований они доказали, что вороны начинают остерегаться мест, где обнаруживаются мертвые вороны, а также преследуют людей или ястребов, которые прикасаются к трупам", - пишет издание. Но зачем воронам приближаться к трупам и заниматься с ними сексом?

Изучив реакцию сотен ворон на их мертвых сородичей, Свифт выяснила: чаще всего птицы издавали тревожные крики издали или быстро пикировали на трупы. Но в 24% случаях они дотрагивались до трупов, тянули их, дергали или клевали. "А в 4% случаев эти контакты приобретали сексуальный характер", - пишет издание.

"В самых драматичных случаях ворона приближалась к мертвой вороне, тревожно крича, совокуплялась с ней, затем к ней в сексуальном возбуждении присоединялся потенциальный партнер/партнерша, а затем разрывала ее просто таки в клочья, - написала Свифт. - За время исследований я "израсходовала", наверное, дюжину мертвых ворон, некоторые особи выдерживали не больше одного эксперимента".

"Эти вороны не пытались поживиться останками. Каннибализм у ворон наблюдается редко, а Свифт обнаружила, что птицы обходятся с мертвыми сородичами не так, как с тушками других животных и птиц - например, белок и голубей. Нельзя также сказать, что вороны просто принимали трупы за живых птиц-агрессоров. Свифт наблюдала, что с чучелами ворон, которые позой напоминают живых птиц, они обходятся по-другому, чем с чучелами, сохраняющими позы мертвых", - говорится в статье.

"Версия, будто вороны так жаждут найти себе пару, что готовы совокупляться с чем угодно, тоже неверна. Да, в начале брачного сезона случаи некрофилии происходили чаще, но Свифт обнаружила, что вороны влезали на мертвых сородичей даже тогда, когда их живые партнеры или партнерши были рядом", - говорится в статье.

"Свифт подозревает, что во время брачного сезона меньшинство ворон, то ли по неопытности, то ли под воздействием "гормонального коктейля", прихлынувшего к голове, утрачивает способность адекватно реагировать на необычные раздражители. Мертвая ворона сочетает в себе определенные черты пищи, агрессора и партнера. Когда возможно несколько несовместимых реакций, ворона выбирает все эти реакции сразу. Вот почему в их поведении столь неожиданно смешиваются проявления агрессии и стремление к половому акту", - говорится в статье.