20 июля 2018 г. Джон Симпсон, Том Парфитт | The Times Олигарх нанял "вышибал" в тяжбе с британской компанией из-за шахты стоимостью 250 млн фунтов Российского олигарха обвиняют в запугивании британской компании в рамках судебного спора об угольной шахте, сообщает The Times. Директора инвестиционной компании Lehram Capital утверждают, что им угрожали в связи с заявлениями о незаконном захвате сибирского угольного месторождения стоимостью свыше 250 млн фунтов, передают журналисты Джон Симпсон и Том Парфитт. "Компания вчера проиграла в России апелляцию по делу о противозаконном, как она заявляет, присвоении шахты "Грамотеинская" компаниями, принадлежащими Александру Щукину и его семье", - пишут авторы статьи. Глава Lehram Capital Даниэль Родригес заявил The Times: "Нам угрожали, нас запугивали, на нас оказывали давление лица, которые, мы полагаем, получили большие суммы денег, чтобы помешать нам добиться справедливости". Щукин находится под домашним арестом в связи с аналогичным делом о еще одной шахте, уточняется в статье. Его дочь Елена Щукина руководит галереей стоимостью 3 млн фунтов в лондонском районе Мэйфейр. "Ей также принадлежит дом в Хайгейте стоимостью 15 млн фунтов. Ее муж, инвестиционный банкир Ильдар Узбеков, является директором десяти компаний в Британии и тесно связан с семейным бизнесом", - сообщают журналисты. "О капиталовложениях Щукина в Великобритании стало известно после того, как из семейного инвестиционного фонда под управлением британского мошенника Эдриана Берфорда было похищено 12 млн долларов. Берфорд, прежде чем его поймали, купил особняк в Глостершире, машины и изысканные вина", - добавляют авторы статьи. Источник: The Times