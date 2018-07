20 июля 2018 г. Том Уиппл | The Times Ученые нашли способ сделать так, чтобы парализованные мыши снова ходили "Парализованные мыши снова могут ходить после того, как ученые создали лекарство, снова активизирующее спящие нервные контуры в спинном мозге после травмы, - сообщает Том Уиппл в The Times. - Исследователи надеются, что эта находка поможет некоторым из тысяч людей, которые парализованы, хотя их спинной мозг не полностью рассечен". "В рамках своего исследования, отчет о котором опубликован в Cell, команда ученых частично рассекла спинной мозг мышей, перерезав все прямые связи с мозгом, однако оставив латеральные связи", - говорится в статье. Команда Чжигана Че из Гарвардской медицинской школы обнаружила, что лекарственный препарат CLP290 уже за месяц возвращает возможность ходить 80% парализованных мышей. Он активирует протеин KCC2, важный для поддержания работы нейронов, но вырабатываемый в гораздо меньшем количестве после травмы позвоночника. Очевидно, когда это изменение компенсируется, спинной мозг мышей снова может передавать сигналы к их лапкам. Источник: The Times