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20 июля 2018 г.
20 июля 2018 г.

Том Уиппл | The Times

Ученые нашли способ сделать так, чтобы парализованные мыши снова ходили

"Парализованные мыши снова могут ходить после того, как ученые создали лекарство, снова активизирующее спящие нервные контуры в спинном мозге после травмы, - сообщает Том Уиппл в The Times. - Исследователи надеются, что эта находка поможет некоторым из тысяч людей, которые парализованы, хотя их спинной мозг не полностью рассечен".

"В рамках своего исследования, отчет о котором опубликован в Cell, команда ученых частично рассекла спинной мозг мышей, перерезав все прямые связи с мозгом, однако оставив латеральные связи", - говорится в статье.

Команда Чжигана Че из Гарвардской медицинской школы обнаружила, что лекарственный препарат CLP290 уже за месяц возвращает возможность ходить 80% парализованных мышей. Он активирует протеин KCC2, важный для поддержания работы нейронов, но вырабатываемый в гораздо меньшем количестве после травмы позвоночника. Очевидно, когда это изменение компенсируется, спинной мозг мышей снова может передавать сигналы к их лапкам.

Источник: The Times


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