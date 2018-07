20 июля 2018 г. Роджер Бойз | The Times Чтобы наказать тех, кто отравил Скрипалей, нам нужен новый закон Британским властям давно пора публично назвать имена лиц, подозреваемых в попытке отравления Скрипалей, считает обозреватель The Times Роджер Бойз. "Отравление Александра Литвиненко в 2006 году показало, как Кремль сопротивляется попыткам экстрадиции, блокирует попытки сбора доказательств, а затем критикует отсутствие доказательств", - говорится в статье. Автор рекомендует: "Имена подозреваемых по делу Скрипаля должны быть названы, им следует запретить въезд в страну и заморозить все их активы в Великобритании. Если мужчин, которые везли яд, транспортировала российская авиакомпания, на нее тоже следует наложить санкции. Если люди из команды киллеров были сотрудниками ГРУ, следует наложить санкции на их командование в Москве. Если это были бандиты по контракту, нанятые ГРУ, то следует четко описать связи между организованной преступностью и властями. Нам необходим "Закон Скрипаля", который касался бы покушений на политические убийства и признавал бы, подобно американскому "Закону Магнитского", что за них надо наказывать на разных уровнях". Источник: The Times