20 июля 2018 г. Эндрю Эллсон | The Times Жены-добытчицы занижают свои доходы, чтобы не позорить мужчин "Исследование Бюро переписи населения США показало, что пары, где главный кормилец - женщина, более склонны лгать о своих доходах, чтобы не позорить мужчин. Женщины в таких союзах занижали свои доходы, в то время как мужчины свои завышали", - сообщает журналист британской The Times Эндрю Эллсон. Традиционные гендерные роли в семье стираются, но отношение к ним, похоже, не успевает меняться в том же темпе, отмечает автор статьи. Американское исследование выявило, что зарабатывающие больше женщины занижали свой доход в среднем на 1,5% в сравнении с тем, о котором они сообщали налоговой. Мужчины в этих парах завышали свой доход почти на 3%. Разница в целом была одинаковой во всех возрастных группах и населенных пунктах, уточняется в статье. "Этот анализ подкрепляется недавним исследованием Pew Research Center, согласно которому почти три четверти людей заявили, что мужчина должен быть способен поддерживать семью финансово, чтобы считаться хорошим мужем", - пишет Эллсон. "Не только мужчины придерживаются таких взглядов, - сообщает автор статьи. - Еще одно недавнее исследование показало, что женщины менее склонны считать мужчин подходящими для брака, если у тех нет работы или они выполняют работу ниже своей квалификации". Замужние женщины скорее пожелают развестись, если их партнер не работает. Вероятность вступления в брак меньше, если женщина зарабатывает больше мужчины. У некоторых мужчин есть негативная физическая реакция на женщин, которые становятся главными кормильцами, говорится в статье. Прошлогоднее исследование Рутгерского университета показало, что у них повышается риск инфарктов, инсультов и появления диабета второго типа. Источник: The Times