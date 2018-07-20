Сеть радикальных сестер

В исламистской среде женщины играют все более важную роль: они объединяются в сообщества и собирают пожертвования для арестованных экстремистов и их семей, пишет журналист немецкого издания Die Welt Флориан Фладе.

В Германии по распоряжению генерального прокурора была арестована Дженнифер В. - это первый случай ареста женщины, вернувшейся из Сирии и подозреваемой в членстве в ИГИЛ*. Ранее Федеральный верховный суд Германии отклонял постановления об аресте, обосновывая это тем, что сторонницы ИГИЛ*, будучи домохозяйками, женами и матерями, не оказывали прямой поддержки террористам.

По данным федеральной прокуратуры Германии, арестованная Джениффер В. находилась на подвластной ИГИЛ* территории с сентября 2014 по январь 2016 года. Она являлась членом так называемой полиции нравов ИГИЛ* и патрулировала вечерами парки в иракских городах Фаллуджа и Мосул. Ее задачей было контролировать соблюдение женщинами норм одежды и поведения. За свою работу немка получала от ИГИЛ* от 70 до 100 долларов в месяц, передает издание.

В 2016 году Дженнифер В. была депортирована в Германию. Однако по возвращении в ФРГ салафитка продолжила свою деятельность в радикально-исламистской среде. В частности, сообщается, что она являлась администратором чата в "Телеграм". Виртуальное женское сообщество, насчитывающее в настоящий момент около 720 участниц, оказывает поддержку арестованным экстремистам, женщинам, нуждающимся в помощи, и целым семьям. Службы безопасности наблюдают за такими сообществами с беспокойством, пишет Фладе.

По словам Буркарда Фрайера, руководителя Ведомства ФРГ по охране конституции в земле Северный Рейн-Вестфалия, женщины из салафитской среды способствуют образованию сообществ в реальной и виртуальной жизни, внедряют идеологию в семьи и оказывают прямое влияние на женщин и детей. "Вместе с выпадением салафитских мужчин из среды - например, в результате арестов - одновременно наблюдается усиление роли девушек и женщин", - отмечает Фрайер. По его словам, целью женщин является поддержка арестованных экстремистов в их взглядах и предотвращение отступничества от идеологии. "После освобождения из-под ареста они должны вернуться непосредственно в среду и продолжить свою деятельность", - говорит эксперт.

В социальных сетях, таких, как Facebook, Instagram и WhatsApp, исламистки обсуждают не только помощь арестованным. Часто речь идет о повседневной жизни: кулинарных рецептах, здоровье, советах по воспитанию детей или подарках на Рамадан. Внутри среды существуют и онлайн-магазины, в которых предлагается мусульманская одежда, парфюмерия, литература, косметика или конфеты. Продаются даже куклы в салафитском стиле: мужчины с бородой, в тюрбане и шароварах и женщины в черной парандже, говорится в публикации.

В январе Совбез ООН представил новое решение касательно борьбы с терроризмом ИГИЛ*, требующее более жесткого обращения с женщинами, которые, согласно достоверным сведениям, примкнули к террористической группировке. Однако пока немецкой юстиции тяжело дается преследование вернувшихся на родину джихадисток. В конце апреля Федеральное ведомство уголовной полиции Германии впервые вернуло в ФРГ двух арестованных в Северном Ираке сторонниц ИГИЛ* вместе с детьми. Женщины не были арестованы и находятся сейчас под интенсивной опекой полиции и соцработников, сообщает издание.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.